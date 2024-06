Politički obračun zbog Stožera protiv korone: ‘Nećete nam nametati što ćemo raditi’

Autor: M.D.

Saborski su zastupnici, između ostalog, raspravili prijedlog 17 oporbenih zastupnika o osnivanju istražnog povjerenstva o radu Stožera civilne zaštite i drugih institucija za vrijeme epidemije covida-19. Cilj povjerenstva je, prema navodima zastupnika koji su potpisali inicijativu, utvrditi sve eventualne nezakonitosti, nedopuštene utjecaje, pogodovanja i političke pritiske na rad Stožera i drugih nadležnih institucija tijekom epidemije, kao i sve okolnosti nabave cjepiva.

Državne tajnice Irena Petrijevčanin i Marija Bubaš obrazložile su prijedlog Vlade da Sabor odbije ovu oporbenu inicijativu. Petrijevčanin je rekla da je točno da je već održana rasprava na istu temu i s istim materijalima. “Prijedlog je još 2020. godine dobio svoj pravni epilog, jer je 14. rujna 2020. Ustavni sud donio mišljenje o zakonitosti rada Stožera, tako da je ova inicijativa nesvrsishodna”, poručila je Petrijevčanin.

Istaknula je da su se u inicijativi pojavile neke netočnosti, poput nabavljenih doza cjepiva, čiji je broj bio dvostruko manji od “pro rate” koju je Hrvatska dobila temeljem sporazuma s EK. “Svima je u interesu da se istraže sve radnje kojih je bilo, a spadaju u sferu nezakonitosti. Vlada se o tome ne može oglasiti, jer to utvrđuje policija. Je li došlo do nezakonitosti može reći samo sud. Policija je provela i provodi nekoliko istraga zajedno s USKOK-om, vezanih uz ovo pitanje. Sa ili bez inicijative, policija radi svoj posao”, rekla je Petrijevčanin, komentirajući navode iz saborskih klupa da je bilo nedopuštenih aktivnosti.

Vlastiti politički probitak

Marija Bubaš je rekla da odbija prijedlog zbog toga jer su zastupnici cijelo vrijeme mislili na vlastiti politički probitak, ponajprije umanjujući posljedice zaraze, propagiranje necijepljenja i ivermektina (lijeka za životinje), teorija o čipiranju i širenja drugih neprovjerenih informacija. Prije odlučivanja je nastupila stanka od 10 minuta na zahtjev zastupnika Nine Raspudića (nezavisni i Fokus) te Branka Kolarića (SDP).

Raspudić je šokantnim prozvao navode Bubaš i Petrijevčanin te poručio da traži osnivanje istražnog povjerenstva da bi se otkrilo tko je “namlatio lovu”, ali i zašto je sve stavljeno pod oznaku tajnosti i je li se radilo mimo Zakona o javnoj nabavi.

Kolarić je otkrio da njegova stranka ne podržava prijedlog Mosta i još nekolicine zastupnika, jer bi se saborsko istražno povjerenstvo trebalo baviti preispitivanjem znanstvenih činjenica i stručnih preporuka.

“Da li to znači da onda sabor teoretski može izglasati da cijepljenje nije učinkovita mjera. Da li možemo izglasati kroz to povjerenstvo stajalište da nisu dobre preporuke koje su donijele međunarodne institucije i domaća stručna udruženja. Mislim da bi tu kao sabor ispali smiješni”, upozorio je Kolarić.









Prvi pendrek Mosta

No, dodao je da se SDP slaže s tim da državna tijela trebaju istražiti sumnje vezane uz javnu nabavu, lažne testove na covid te korupciju i slično. Istaknuo je da u prijedlogu nisu postavljena ključna pitanja: zašto imamo tako velik broj umrlih od covida i zašto smo na sedmom mjestu u svijetu po broju umrlih?

Kasnije je u raspravi došlo do obračuna zastupnika Mosta i Domovinskog pokreta. “Zašto ste vi to predlagali u pethodnom sazivu Vlade? Zbog građana ili zbog sebe? Zašto je Stjepo Bartulica uvjetovao formiranje vlade osnivanjem istražnog povjerenstva? Vi ste promijenili stav, a mi nismo. Vi ste promijenili stav zbog sebe i svoje stranke da biste došli na vlasti”, odgovorio je Nikola Grmoja na tezu Igora Peternela iz Domovinskog pokreta da je odbio potpisati inicijativu za osnivanje istražnog povjerenstva za COVID.

Majda Burić je upitala Grmoju osjeća li se odgovornim za smrti ljudi od COVID-a za promicanje necijepljenja i ivermektina? Grmoja je odgovorio da je ponosan što je proveo referendum o tome, ali je upitao je li HDZ sram što je uveo COVID potvrde i time napravio štetu gospodarstvu, zdravlju i razvoju djece. Burić mu je poručila da je kao “prvi pendrek Mosta” potpuno zakazao, što su pokazali i rezultati na izborima.









Zastupnik Josip Borić je poručio da je 27. listopada već raspravljeno o istom dokumentu, koji sad ima nešto više potpisnika. Dodao je da Grmoja od 17.4. razmišlja kako napraviti klin između HDZ-a i DP-a, ali sad plače jer nije uspio ući u vladu. Nazvao je Mostovce najvećim prevarantima u političkoj povijesti.

Na zakonskom rubu

Ispred Kluba zastupnika Domovinskog pokreta 15-minutnu raspravu imao je Igor Peternel. Rekao je da potpisuje sve što su rekli u raspravi zastupnici Raspudić, Pavliček, Bulj i ostali, ali je dodao kako nisu rekli ništa novo.

“Stožer je za nas parapolitičko tijelo koje je djelovalo na zakonskom rubu, pristrano, stranački involvirano i uz vrlo sporne kriterije”, rekao je Peternel i počeo nabrajati primjere spornih odluka Stožera te dodao da su ukazivali na posljedice njegova rada, dodavši da će se one vidjeti tek za nekoliko godina.

“Mi danas s odmakom jednako loše mislimo o radu Stožera i nismo se predomislili. Radilo se očigledno o spoju dodvoravanja agresivnim globalističkim centrima moći i paniku da će se izgubiti kontrola nad virusom uz dobri stari hrvatski dodatak – dobrobit stranke”, naveo je Peternel te dodao što je sve DP organizirao u borbi protiv koronavirusa. Podsjetio je i da su sudjelovali u skupljanju potpisa za Mostov referendum “zato što smo vjerovali da je to ispravno”.

Osvajanje političkih poena

Dodao je da je svima jasno da se Povjerenstvo o radu Stožera civilne zaštite neće osnovati dokle god su HDZ i SDP protiv. Istaknuo je da je rasprava održana zato da Most može nanijeti političku štetu DP-u i tako dobiti političke poene. “Vi nećete nama nametati što ćemo mi raditi moralnim ucjenama. Imali smo više inicijativa koje su vam odgovarale, ali ih niste potpisali. Mi to razumijemo, to je sasvim u redu”, rekao je i dodao:

“Kolege iz Mosta, predlažem vam da počnemo raditi zajedno ako vam je stalo do dobrobiti društva”, poručio je Peternel. Dodao je da je Stožer već prošla tema te da je vrijeme da se počnemo baviti drugim temama iz istog izvora. Marijan Pavliček mu je odgovorio povredom poslovnika, poručivši mu da imaju priliku glasati protiv Stožera kao dio vladajuće koalicije.

Božo Petrov mu je poručio da je činjenica da je DP radio sve što je Peternel naveo, ali je dodao i da su DP-ovi ministri digli ruke protiv osnivanja Povjerenstva. Istaknuo je da se Most ne misli boriti protiv DP-a zbog vlastitog političkog interesa. Potpredsjednik Sabora, Željko Reiner poručio je da će se o prijedlogu za osnivanjem Povjerenstva o Stožeru glasati kad se za to steknu uvjeti.