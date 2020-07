POLITIČKI OBRAČUN U SABORU! Raspudić neviđeno pokopao Plenkovića: Nećete vjerovati što mu je rekao za Pupovca

Nino Raspudić originalno je komentirao u Saboru Milorada Pupovca i Borisa Miloševića koji još uvijek nisu odlučili hoće li doći na proslavu Oluje u Kninu. Na sve je odgovorio i Plenković ne osvrčući se na meritum stvari.

“Vi nas vrijeđate kako ne znamo ništa, ja ću Vama ponuditi solomonsko rješenje Vašeg najvećeg problema. Predložio sam Plenkoviću da Krunoslav Capak propiše dvotjednu samoizolaciju jer su Milošević i Pupovac boravili u sabornici s Hrebakom pa tako neće morati doći u Knin”, ispričao je Raspudić.

Kasnije je žestoko odgovorio i Plenković

“Oporba ne zna što će, nema nikakav konkretan doprinos, ide slat snimke praznih ormarić u bolnicama, nemaju nikakva rješenja za gospodarstvo. Mi smo oformili Stožer, dali pomoć, gospodarstvo i država funkcioniraju. Namjerno na izbore išli 5. srpnja jer je tada manji intenzitet. U 18 dana formiramo Vladu, to se nikad nije dogodilo. I sad tumačimo kako ćemo iskoristiti dobivenih 22 milijarde eura, to je ono što Vlada radi. Tu je ključna razlika. Oni koji se bave problemima da ih riješe i onih koji banaliziraju, trivijaliziraju i traže sitne detalje. Hrvatski građani to kuže, ljudi to vide. Nisu izabrali SDP, ni ove iz Mosta koji stalno vrijeđaju druge, a neki su to radili i prije kao kolumnisti pa nismo ništa mogli reći, a sad će dobiti odgovor svaki put pa neka plaču! Veseli me da vidim kako plaču! Ovi iz Mosta su najveći plačljivci, ne znaju ništa, vrijeđaju, plaču i licemjerni su. Rone velike krokodilske suze, plaču i naricaju”, poručio je predsjednik Vlade Andrej Plenković.