POLITIČKI ANALITIČAR ZAPREPASTIO SVIJET: ‘Ako mu sve propadne, Putin će iskoristiti nuklearno oružje!’ Otkrio i koja je uloga Srbije u ovom ratu: ‘Kristalno je jasno čemu se Rusija nada’

Autor: Dnevno.hr

“Novoproglašena mobilizacija je katastrofa za etničke, vjerske i druge manjine koje žive u Ruskoj Federaciji, a čiji su pripadnici većinom pozivani u redove ruske vojske i slati u Ukrajinu, dok Vladimir Putin skreće pažnju pravoslavnih Rusa sa katastrofe u invaziji”, navodi politički analitičar i specijalni dopisnik ukrajinskog lista Kyiv Post, Jason Jay Smart, u razgovoru za Al Jazeeru.

Ovaj politički analitičar je zbog svog opozicijskog djelovanja u Rusiji te rada u Ukrajini, Moldaviji, Kirgistanu, Kazahstanu i samoj Rusiji 2010. proglašen nepoželjnom osobom (persona non grata) doživotno u Rusiji, ali i dalje surađuje sa ruskim oporbenajcima bez obzira na to.

U razgovoru za Al Jazeeru Balkans ukazuje na činjenicu kako pogibije stotina, pa i tisuća pripadnika manjinskih zajednica uništavaju te etničke, vjerske zajednice, te kako smatra da će ovaj rat dovesti do raspada Ruske Federacije, a kao primjer za to navodi previranja u Dagestanu.





Na pitanje je li Putinova mobilizacija stvarno samo djelomična, kaže kako se ona zasniva na činjenici da je pretrpio značajne gubitke.

“Procjenjuje se kako je Rusija izgubila više od 50.000 vojnika. Primjera radi, za invazije Sovjetskog Saveza na Afganistan, koja je trajala devet godina, izgubljeno je ‘samo’ 15.000 sovjetskih života i to je značajno doprinijelo kolapsu i raspadu SSSR-a. Ovo je samo ‘djelomična mobilizacija’ jer nisu ‘svi’ sposobni muškarci dobili pozive. U stvarnosti, Kremlj je priopćio kako će ‘samo’ 300.000 ljudi biti pozvano, no britanski Guardian navodi kako je pravi plan okupiti blizu milijun ljudi. Putin je očajan i nema spremu koja treba za pobjedu u Ukrajini. Rat Rusije protiv bilo koje zapadne ili istočne države je trenutno nemoguć. U Kremlju vlada preveliki strah da priznaju svojim stanovnicima kolika je zaista potpuna katastrofa invazija na Ukrajinu. Nastavit će pokušavati sakriti gubitke vojnika, a posebno prikrivanje će praviti tako što će regrutirati stanovnike države koji etnički nisu Rusi i javno lagati koliko je Rusa poginulo”, objašnjava analitičar.

‘Putinov cilj će biti stvaranje straha’

Upozorava kako su nevjerojatno loša kalkulacija Putina i njegovo kategorično odbijanje da napusti Ukrajinu stvorili ozbiljne strahove širom brojnih zajednica etničkih manjina u Rusiji.

“Ovaj rat će na kraju pridonijeti raspadu Rusije. Protesti u Dagestanu (području sa etničkom manjinom koja ima svoj jezik i islam kao religiju) već su bili jako ozbiljni i tamo se vidjelo žestoko protivljenje moskovskim planovima da šalju dagestanske sinove u pogibiju u ratu Kremlja”, ističe Smart navodeći kako su također novoregrutirani ruski vojnici jako loše obučeni i nemaju oružja.

“Šokantno je kako je regularna ruska vojska do sada bila loše pripremljena. Zaista, to je bilo šokantno. Koliko su još slabije pripremljeni ovi regrutirani vojnici, naročito za zimu bez pravih uniformi i opreme, to će biti katastrofa za rusku vojsku”.

O odnosu balkanskih država i Rusija kaže kako službena Moskva daje sve od sebe da izazove tenzije na Balkanu, naročito preko Srbije.









“Srbija neprestano djeluje protiv interesa Ukrajine, Europske unije i sigurnosti svih na Balkanu. Kristalno je jasno kako se Rusija nada da bi tenzije s Kosovom, kao i između Srbije i Albanije, mogle biti distrakcija i skrenuti pažnju sa rata u Ukrajini. No, usprkos katastrofalnom vodstvu srbijanske administracije tijekom ovog rata, ništa neće spriječiti međunarodnu podršku Ukrajini i jak, jedinstven odgovor na zaustavljanju Rusije”, uvjeren je analitičar.

Već dulje vremena prisutan je strah da bi Putin, ukoliko svi drugi izlazi podbace, mogao iskoristiti nuklearno oružje.

“Ako mu sve propadne, Putin bi zaista mogao iskoristiti nuklearno oružje ili izazvati eksploziju u jednoj od nuklearnih elektrana u Ukrajini. Ako ovo drugo uradi, sigurno će govoriti kako je to djelo Ukrajinaca i negirati svoju umiješanost. Ako se odluči za nuklearno oružje, to će biti manje, taktičko nuklearno oružje. Putinov cilj će biti stvaranje straha kako Zapad ne bi dalje forsirao rat. Nadat će se da će trenutna ‘razgraničenja’ u ratu postati ‘granice’ između Rusije i Ukrajine. No, to je zabluda. Ako se Putin zaista odluči za nuklearno oružje, nimalo ne sumnjam da će međunarodna zajednica napraviti zajednički jaki front protiv njega osobno kako bi ga svrgnula sa mjesta predsjednika Rusije”, kaže Jason Jay Smart Al Jazeeru.