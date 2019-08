POLITIČKA BOMBA! Otkriveno što je Milanka Opačić dobila za svoje uljebništvo?

Autor: Dnevno

Iako je Milanka Opačić, nakon što je napustila SDP i prešla u saborski Klub Milana Bandića, rekla da je dobila samo cvijeće, čini se da bi ta njena “transakcija” Bandiću uskoro mogla doći na naplatu. Prije nekoliko dana je naime i formalno prešla u stranku Bandić Milan 365 i prestala biti nezavisni saborski zastupnik. Za taj njen potez gradonačelnik Bandić navodno će je nagraditi uhljebljivanjem njenog dečka Nemanje Gaspovića u Zagrebačkom Holdingu.

Z1 televizija, inače dobro upućena u političke odnose u Zagrebu, otkriva kako će Nemanja, koji je Milanku upoznao dok je konobario u jednom dubrovačkom kafiću, postati jedan od direktora u Zagrebparkingu.

Nemanja Gospavić je beogradski komercijalist, deset godina mlađi od Milanke,. Trenutno je zaposlen je u jednom lokalu u centru Zagreba.

Milanka Opačić je prilikom izlaska iz SDP-a i ulaska u saborski Klub Milana Bandića izjavila da to nije istina, da su to najobičnije glasine zlonamjernih ljudi. Također je tada rekla da će i dalje ostati nezavisna zastupnica. No, koliko joj se može vjerovati govori i njen najnoviji postupak, prelazak u stranku Milana Bandića.

Teško da je to napravila bez računa.

Slično je bilo i s njenim kolegom iz SDP-a, bivšim ministarom zdravstva Sinišom Vargom. Nakon što je prešao u u stranku Bandić Milan 365 nagrađen je mjestom predsjednika Upravnog vijeća Hitne medicinske službe grada Zagreba.