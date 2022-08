POLITIČARKA ZGROŽENA CIJENAMA U TRGOVINI NA OTOKU! Sve ih je zapisala pa ogorčeno poručila: ‘Ovo nenormalno deranje nema logike’

Autor: Dnevno.hr

“Običan radni narod” čudi se poskupljenjima osnovnih namirnica već nekoliko mjeseci, no ovih je dana došlo do toga da su cijene u trgovini šokirale i političarku, točnije gradonačelnicu Supetra Ivanu Marković (SDP).

“U jednoj lokalnoj trgovini u Supetru cijene su nenormalne”, započela je svoju objavu na Facebooku.

“Ljudi koji voze imaju izbora prošetati po centrima i provjeriti najpovoljniju cijenu ali kako je sa starijim ljudima koji su osuđeni na kupnju u baš tim lokalnim trgovinama, pogotovo u manjim mjestima gdje uopće nema izbora.





Meni ovo nema logike, ovako deranje cijena. Sezona, inflacija mislim da više nitko nema odgovor”, poručila je Marković pa tvrdnje potkrijepila primjerima.

“Cijene su od prije pola sata što ne znači da će sutra biti iste:

Litra jogurta Z’bregov – 18,99 kn (Ej, litra jogurta!)

Brašno oštro T-400 1 kg- 11,49 kn

Papir Violeta 10 kom- 39,99 kn

Čokolino 200 g- 19,49 kn

Čokolino 1 kg vrećica- 65,99

Dječja kašica Hipp 190 g- 15,99 kn

Higijenski ulošci 14 kom Always- 35,29 kn

Cedevita 200 g- 17,58 kn

Kava cigla Frank -29,99 kn

Obični Sanitar i do 25 kn

Litra mlijeka nema ispod 10 kn, 10 jaja i do 25 kn i više, ulje oko 25 kn…

Kilo kruha- 18 kn

(Sutra ću provjeriti još par artikala koje nisam uspila zapisati)”, nabrojala je zgrožena gradonačelnica.

Podsjetimo, potrošačke cijene u Hrvatskoj porasle su u srpnju 12,3 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine, što je najviša stopa inflacije od kada Državni zavod za statistiku (DZS) vodi te podatke, a ponajviše je posljedica rasta cijena goriva i hrane.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u srpnju su u odnosu na lipanj porasle 0,4 posto, dok su u odnosu na srpanj prošle godine skočile 12,3 posto, pokazuje izvješće DZS-a, objavljeno u srijedu.









Rast cijena od 12,3 posto predstavlja ubrzanje u odnosu na lipanj, kada su cijene porasle 12,1 posto na godišnjoj razini.