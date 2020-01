Političari se odmiču od Bandića, Grmoja im spustio: ‘On je zajednički produkt HDZ-a i SDP-a’

Autor: Dnevno

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja gostovao je u današnjem Newsroomu N1 televizije gdje je komentirao političke aktualnosti.

Najprije je prvo komentirao dva slučaja koja u proteklo vrijeme potresaju sektor zdravstva – smjenu Bore Nogala i skandal vezan uz Dijanu Zadravec te odgovornost resornog ministra Milana Kujundžića. Grmoja smatra kako treći pokušaj opoziva ministra zdravstva ne bi imao smisla – Most je, naime, dva puta pokušao smijeniti ministra.

“Što se tiče ministra Kujundžića, Most je dva puta podnosio zahtjev za smjenu ministra i sad se pokazuje da su ti naši zahtjevi bili opravdani. On je jedan od najnepopularnijih ministara, ali tijekom one rekonstrukcije Vlade nije došlo do njegove smjene. S druge strane, imamo dva slučaja (Nogalo i Zadravec, op.a.). Svi znamo koliko je uspješna i dobra bolnica Srebrenjak, svjesni smo interesa koje tu ima zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i očito su se optužbe koje su išle prema ravnatelju Nogalu pokazale potpuno neutemeljene.”

“Nekako je trebalo opravdati njegovu smjenu. A u drugom slučaju imamo situacija da jedna liječnica koja je bila na listi HDZ-a za koju se kaže da je u jako dobrim odnosima s premijerom napravila incident. Trebalo je doći do njene smjene, međutim smijenjen je ravnatelj. Ovdje su očito u pitanju ili osobni, partikularni interesi pojedinaca ili skupina koje cijelo vrijeme ostvaruju dobit u hrvatskom zdravstvu, a zbog toga pate pacijenti. Naš stav je tu jasan – ministar Kujundžić je trebao davno otići”, bio je oštar Grmoja. Nije siguran, međutim, da bi i treći pokušaj opoziva ministra imao smisla.

“Mi ćemo i dalje upozoravati na stanje u hrvatskom zdravstvu, a ima li smisla pokretati opoziv, nisam baš siguran”, dodao je.

Osvrnuo se i na teorije nekih kako je podrška Milana Bandića Kolindi Grabar-Kitarović aktualnu predsjednicu koštala pobjede na izborima.

“Oni su odabrali tu taktiku, ako je Bandić kriv, kriv je stožer Grabar-Kitarović. Mislim da su oni bili u strahu od Škore, hoće li dohvatiti taj drugi krug i da su onda išli s glasovima i potporom koju Bandić ima u Zagrebu. To je sigurno utjecalo na pobjedu Zorana Milanovića u drugom krugu. Sasvim je jasno da Bandić ima jednu negativnu percepciju u Zagrebu”, istaknuo je Grmoja i dodao:

“Sada se jedan dio političkih aktera koji je cijelo vrijeme bio vezan uz njega, pokušava distancirati od Bandića, ali treba biti iskren – bez SDP-a i HDZ-a ne bi bilo Milana Bandića.”