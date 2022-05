POLICIJSKA STRANA PRIČE: ‘Palili su, uništavali, bahatili se i napadali!’ Objasnili zašto nisu pustili torcidaše na stadion

Autor: Ivor Kruljac

Policija je u 14 sati započelo izvanrednu konferenciju za medije povodom jučerašnjeg incidenta na autocesti A1 gdje je došlo do masovnog sukoba između policije i navijača Torcide nakon utakmice Dinamo-Hajduk u Zagrebu.

Javnosti će se obratiti zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost Damir Barić, načelnik Policijske uprave zagrebačke Marko Rašić, načelnik Sektora za javni red i sigurnost Policijske uprave zagrebačke Davor Posilović i zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Velikoj Gorici Dražen Diklić. N konferenciji su također prisutni i zapovjednik Jedinice specijalne i interventne policije Mario Bencek, voditelj Odjela za obradu organiziranog kriminaliteta Midhad Arifović i voditeljica Službe za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću Marija Goatti.

“Utakmica Dinamo-Hajduk je izrazito rizična utakmica i jučer je njome rukovodio načelnik PUZ-a i ja sam osobno bio tamo. Angažiran je dovoljan broj policijskih službenika, što dokazuje i cijela nogometna sezona odrađena s nizom visokorizičkih utakmica bez ozbiljnijeg incidenta. Bitno je naglasiti da ozbiljno pristupamo ovim utakmicama. U medijima se spominje kako je navijačima bio zabranjeno ulaziti s transparentima. Organizator je naveo prije četiri dana kako dva sata prije početka utakmice treba donijeti transparente na pregled. navijači hajduka su se na to oglušili i pokušali s transparentom nekoliko minuta prije početka utakmice, što organizator nije dopustio a policija je samo asistirala. Navijači nisu htjeli ući na utakmicu, već izrazili želju za odlazak u Split. Formirali smo kolonu s policijskom trasom do Splita osigurana policijskim upravama koje su nadležne na tim mjestima: Dakle ništa nije upućivalo na ovaj incident ali su stali započeli napad na kolege na Desincu koje su bile brojčano nadmoćni, njih nekoliko stotina na 16 policijskih djelatnika. Napad koji se dogodio izvršen je agresivno, s bocama, kamenjima, lancima i stolovima koje su našli na benzinskoj. Policijski službenici su najprije naredili da prestanu, pa su onda upotrijebili tjelesnu snagu i pendreke, a kada to nije dalo rezultata ispucali su nekoliko hitaca kako bi dozvali u pomoć i upozorili da prestanu s napadom. To je dalo konkretan rezultat te su navijači stali i dali policiji vremena da dođu i uspostave daljnji red i mir. Policija u ovom trenutku intenzivno radi na postupanje navijača, ali i policije kako bi se donijele ocjene opravdanosti intervencije. Potrebno je vrijeme da dođemo do pravovaljanih informacija o kojima ćemo vas obavijestiti”, naveo je Barić.





Razdor između policije i građana

Dodao je i kako su neki mediji su pisali o Mamićevskoj policiji, što je ocijenio neistinitim i služi razdoru između policije i građana.

“Navijači su kod benzinske imali i otvoreni plamen, a znate i sami što to znači te je bitno naglasiti da je policija svojim postupanjem spašavala živote i navijača i ostalih”, rekao je Barić.

Načelnik je dodao kako su u Zagrebu otkrili pirotehniku, ali da je u Zagrebu sve prošlo bez incidenta.

“Imali smo 21 uhićenja od toga 20 domaćih i jednog gostujućeg. Osam ih je odvedeno na sud, a ostali su pušteni nakon prekršajne obrade”, rekao je načelnik PUZ-a, Marko Rašić i potvrdio kako Torcida nije poštovala zahtjeve organizatora glede transparenata. “Namjerno su palili bengalke i bacali rakete u pravcu policajaca, koristili boce, palice, hladno oružje, uništavali i trgali znakove na cesti te koristili aparate za gašenje požara i na jedan vrlo ružan, nehuman, bahat način, napali desetak službenika kojima je bilo teško pružiti pomoć te su se ostali policajci s kraja kolone morali se pješice probijati, nakon što su već morali primijeniti vatreno oružje kako bi pozvali u pomoć i zastrašili napadače”, ustvrdio je načelnik PUZ-a. “Imamo informacije kako se u Splitu javio još jedan navijač s propucanim stopalom, međutim nije zadržan na liječenju, a dobio sam informaciju i kako se još jedan navijač javio liječnicima u Splitu zbog moguće prostrijelne rane. Sve skupa je ozlijeđeno 35 osoba, 14 navijača i 20 policajaca, ali taj će broj se vjerojatno još promijeniti”, iznio je načelnik Rašić svoja očekivanja. Dodao je i kako je jedan policijski službenik teže ozlijeđen, a policajcima koji su pucali pružena je psihološka pomoć

Nepoznat povod napada

Potvrdio je da je očevid završio iza 11 sati i da je obrađeno stotinjak predmeta a privedeno je 43 navijača. Trenutno postoji osnovana sumnja da su navijači počinili nered za koji im prijeti šest mjeseci zatvora.

“Branili su sebe, svoje kolege, zaposlenike benzinske, ali i same navijače da situacija ne eskalira”, zaključio je Rašić ponovivši na opasnost baklji na benzinskoj postaji.









“Nismo od navijača dobili informaciju koji je bio povod za ovakav napad niti smo ga očekivali”, otkrio je Rašić rezultate ispitivanja privedenih navijača. Dodao je kako je izlazak iz grada prošao bez incidenata te ne zna koji bi bio povod nereda na autocesti.

“Noćas smo proveli očevid i trenutno je kriminalističko istraživanje u početnoj fazi pa ću se suzdržati od koemntara. Međutim, utvrditi ćemo sve okolnosti i već su poduzeti potezi. Osim kaznene odgovornosti, preuranjeno je govoriti o okolnostima i sudionicima te je li bilo propusta u radu pojedinih službi”, objasnio je zamjenik državnog odvjetnika velikogričkog županijskog suda. Dodao je kako se radi o osobama od 18 do 21. godinu, ali i među njima ima i maloljetnika.

Načelnik Rašić potvrdio da su koristili i suzavac, a od četiri policajaca, trojica su pucali u zrak.









“Teško je utvrditi jesu li mogli drukčije postupiti”, komentirao je Rašić poteze policije.

Nema straha oko budućih utakmica

Jedan od novinara iznio je i teoriju kako je povod napada bilo što navijači nisu smjeli po vodu i na WC.

“Sve činjenice ukazuju da je napad bio pripreman, uvježbali su ulazak u benzinsku, a prvo je krenuo napad na djelu benzinske a potom sa stražnje strane na policajce koji su pružali otpor te su nam se tu snage razdvojile.”, objasnio je Rašić odbacivši tu teoriju.

“Je li nedostatak vode dovoljan razlog za ovaj napad, vjerujem da javnost može sama prosuditi”, rekao je Barić te naveo kako su bili planirani i predviđeni odlasci na WC.

“Preuranjeno je reći, ali moguće je da su, s obzirom na intenzitet napda možda i planirali ubiti policajca, ali nemamo još informacija”, odgovorio je Barić na novinarsko pitanje.

Rašić je dodao i kako će se istraživati moguća uporaba prekomjerne sile od strane policajaca ali zasad nema takvih naznaka.

Barić je ponovio i kako se naivjači ne trebaju bojati za nadolazeće utakmice jer se uvijek rade procjene te će ovaj incident na A1 uzeti u obzir.

“Poduzet ćemo sve što je u našoj moći da svi budu sigurni. To je naš zadatak”, zaključio je Barić.

Posilović je komentirao kako je komunikacija izemđu navijača i organizatora izričito bio loš, te je to općenito situacija s navijačkim skupinama te su naletjeli na “zid šutnje”.