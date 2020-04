POLICIJSKA BIG BROTHER DRŽAVA: Mladi sabornik upozorio na ponašanje policije! ‘Ne smijemo to dopustiti’

Autor: Dnevno

Saborski zastupnik Mosta Miro Bulj prozvao je splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana i HDZ-ovog Antu Sanadera zbog ulaska koronavirusa u Dom za starije u Splitu. Oštro je reagirao i Marin Škribola koji poručuje da ne smijemo dopustiti policijsku Big Brother državu.

„Cijela splitsko-dalmatinska županija je u bunkeru, građani poštuju mjere stožera, a virus Covid-19 ulazi tamo gdje ne bi smio ući uz uhljeba kojeg je postavio Ante Sanader, jedan od glavnih ljudi Andreja Plenkovića, uz asistenciju Bobana koji ga svesrdno podržava”, kazao je Bulj aludirajući na postavljanje Ivana Šakričića na mjesto ravnatelja splitskog Doma za starije.

„Boban je donio virus, direktno on preko svoga uhljeba”, ustvrdio je Bulj prozivajući i Antu Sandera jer nije postavio stručnu osobu na čelo Doma za starije.

Iznoseći u saboru stajalište Kluba Mosta upozorio je da su sada ugroženi životi i štićenika Centra za smještaj odraslih osoba Juraj Bonači čiji djelatnici su poslani kao ispomoć u domove za starije u Splitu.

Taj slučaj, ističe Bulj, dokaz je da su županije „tvornice uhljeba” i „najveći kočničari razvoja Hrvatske” te da je vrijeme da se ukinu.

Hrvoje Zekanović u ime Kluba hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika ustvrdio je da je kriza s koronavirusom pokazala kako EU više ne funkcionira. „Svaka se država snalazi onako kako zna i umije”, kazao je.

Zekanović je negodovao i zbog zabrane održavanja misa dok, primjerice, rade neke tvornice i gradilišta s više stotina radnika ocijenivši da je riječ o dvostrukim mjerilima.

„U Međimurju radi jedna od tvornica koja ima 1000 zaposlenika, radi ih po 300 u smjeni, rade gradilišta s nekoliko stotina radnika i nisam protiv toga, no smatram da imamo dvostruka mjerila, neke lokalne jedinice dopuštaju da u uredima ima 10 do 15 ljudi a s druge strane kada treba održati svetu misu to nije dopušteno”, kazao je.

Zekanović je također pozvao Davora Božinovića kao čelnika Nacionalnog stožera civilne zaštite da svaki tjedan saboru podnese izvještaj o tome što radi.

Marin Škibola (Klub nezavisne liste mladih) pozvao je policiju da odgovorno i savjesno primjenjuje ovlasti jer, tvrdi, posljednjih dana u nekoliko je slučajeva neprofesionalno postupala i koristila nepotrebnu represiju.

„Policija je u Rijeci megafonima tjerala građane koji su stajali u redu držeći propisanu udaljenost. Ne smijemo dopustiti da nam se država pretvori u policijsku i big brother državu”, rekao je.

Škibola je također pozvao da se odustane od rezanja plaća u javnom sektoru i teret prebaci na financijske institucije i privatne banke.

Anka Mrak Taritaš (Klub zastupnika GLAS-a) osvrnula se na potres u Zagrebu ustvrdivši da je pokazao sve razmjere štete koji gradu čini gradonačelnik Milan Bandić.