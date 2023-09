Policija se oglasila o napadu migranata na kondukterku HŽ-a: Svjedokinja tvrdi nešto drugo, ‘to ruši sve pred sobom’

Autor: D.V

“To ruši sve pred sobom! Bila sam svjedokinja incidenta s migrantima na kolodvoru u Plaškom, njih 40 do 50 nasrnulo je u vlak gurajući kondukterku. Imala sam osjećaj da će je pregaziti”, javila je našem portalu čitateljica koja živi nedaleko od Ogulina. Zabrinuta gospođa kaže da joj cijela situacija s migrantima sve više stvara nelagodu te da joj nije jasno zašto policija ne dežura na željezničkim stanicama, kao ni zašto im se ne osigura poseban vlak. Do incidenta je došlo u subotu malo iza 19 sati, a prema riječima svjedoka, zaposlenica HŽ-a pala je niz stepenice, no srećom nije završila u bolnici.

Policija nam je potvrdila da je do incidenta doista došlo, i to u vlaku broj 522 koji prometuje na relaciji Split-Zagreb, a koji je stigao na navedeni željeznički kolodvor u 19.22 sati.

Što se točno događa?

“Postupanjem policijskih službenika utvrđeno je da je rečenim vlakom iz željezničkog kolodvora Plaški namjeravalo otputovati i 20 stranih državljana koji su ranije izrazili namjeru za međunarodnom zaštitom, a koji su na ostvarenje svoga zahtjeva nakon što su registrirani, upućeni u prihvatilište za tražitelje azila u Zagrebu. Osobe u tome statusu imaju pravo slobode kretanja dok traje postupak.

Strani državljani su posjedovali novčana sredstva za kupnju voznih karata, a osoblje vlaka im nije dozvolilo putovanje zbog njihove sumnje da se radi o nezakonitim migrantima zbog čega je u konačnici zatraženo postupanje policijskih službenika”, odgovorili su nam iz PU karlovačke.

Nakon toga, pojašnjava policija, vlak je nastavio voziti za Zagreb, dok su migranti ostali na kolodvoru, kako bi se provjerili njihovi dokumenti. A do napadana kontrolorku ili bilo koga drugoga, tvrde iz policije, uopće nije ni došlo.

“Tijekom postupanja nisu zabilježena protupravna ponašanja u smislu ugrožavanja sigurnosti i imovine, osoblja i infrastrukture HŽ-a, odnosno nije došlo niti do napada na konduktera niti njegovog nasilnog izbacivanja iz vlaka, niti do činjenja prekršaja ili kaznenih djela”, stoji u odgovoru policije.

Kako bismo pokušali do kraja rasvijetliti ovaj slučaj, poslali smo upit HŽ. Odgovor ćemo objaviti čim ga zaprimimo.









Podsjetimo, područje Plaškog i okolice već duže vrijeme suočeno s velikim brojem migranata koji u tom gradu u pravilu odlaze na vlak te putuju prema Ogulinu i Zagrebu. Prema riječima lokalnih vlasti i stanovništva, na samom području grada nisu zabilježeni incidenti, a u većini slučajeva migranti bez incidenata svakodnevno putuju vlakom.