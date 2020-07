Policija pretražuje dvorište u blizini Hannovera. Jesu li pronašli tijelo malene Maddie?

Njemačka policija od jutra pretražuje jedan vrt u blizini Hannovera, grada na sjeveru Njemačke, izvijestio je ured tužitelja Braunschweiga, a prenose Sky i Euronews.

“Pretres je povezan s našom istragom o slučaju nestanka Madeleine McCann”, izvijestila je glasnogovornica Julia Meyer za AFP.

Podsjetimo, Madeleine McCann nestala je 3. svibnja 2007. u dobi od tri godine iz apartmana u portugalskom ljetovalištu Praia da Luz, piše Jutarnji.hr.

“Ovo je dramatičan tijek događanja. Policija u Njemačkoj jutros je počela kopati na jednoj livadi u blizini Hannovera, gdje je Christian B. živio neko vrijeme”, izvijestio je dopisnik Sky Newsa.

Ured javnog tužitelja i savezna policija potvrdili su lokalnim medijima da je istraga povezana sa slučajem McCann.

“Od jutros je iščupano nekoliko stabala. Tu je policija, ali i forenzičari. Za kopanje zemlje koristi se manji bager”, izvijestio je.

Njemačka policija nedavno je ponovno otvorila istragu o tom slučaju nakon što je identificiran novi sumnjivac. Riječ je o 43-godišnjem Nijemcu Christianu Brückneru, koji trenutačno služi zatvorsku kazni zbog dilanja droge te čeka presudu za silovanje 72-godišnje umirovljenice.

