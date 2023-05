‘POLICIJA ODRADI NEKE STVARI TEK KAD IH SE STISNE!’ Otkrio zabludu u traganju za nestalima: ‘Ako nitko ne kriči, ne događa se puno toga’

Autor: Lucija Brailo

U Zagrebu je 10. svibnja nestao muškarac (43) iz Utrina, samo dva dana prije no što je trebao proslaviti svoj rođendan. Zabrinuta obitelj sve je ove dane proživljavala pravu agoniju, no srećom, muškarac se vratio nakon više dana izbivanja. Sretne vijesti priopćila je njegova djevojka, iako nije poznato zbog čega je izbivao svo to vrijeme, nikom se ne javivši, kao niti gdje je bio. Također, njegovo ime više se ne vodi na stranici Nestali.hr.

Međutim, ono što je dominiralo vijestima o ovom slučaju nestanka, bio je vapaj obitelji, koja je tvrdila kako “imaju dojam da ga nitko ne traži”, ali i kako “nitko nije došao po Ivanov mobitel koji je na dan nestanka ostavio u stanu, niti po laptop”, a rekli su i kako “nitko nije razgovarao s njegovom djevojkom ni s kolegama s posla”.

Budući da ovo nije jedini slučaj nestanka u kojem je obitelj nezadovoljna intenzitetom potrage – slično tvrdi i obitelj nestale Marijane Seifert, za kojom potraga traje dulje od godinu dana – razgovarali smo s policijom, ali i s Brankom Lazarevićem, nekadašnjim šefom ekipe za očevid, koji nam je kazao zbog čega obitelji ponekad imaju takav dojam, ali i istaknuo kako su nestanci vrlo ozbiljne stvari kojima treba pristupati krajnje ozbiljno. Osim toga, Lazarević je rasvijetlio i jednu od najčešćih zabluda vezanih za nestanke ljudi te potragu za istima.





‘Nikakva 24 sata, u potragu se kreće iste sekunde’

“Policija bi trebala svakoj potrazi pristupati jednako, prema pravilima struke. E sad, vidim da su ljudi nezadovoljni, i sam sam istupao više puta vezano za to. Ne znam što reći, a da bude pametno, pa ću ponoviti ono što sam više puta govorio: ‘Teško je komentirati neki nestanak ako nemaš informacija o njemu, a ja ih nemam’. Međutim, ja živim u Utrinama i znam za ovog nestalog čovjeka koji se srećom na kraju pojavio, no samo ću ponoviti: Nestanci su vrlo ozbiljna stvar kojoj policija mora pristupati krajnje ozbiljno”, kazao je Lazarević.

Umirovljeni inspektor napominje kako je dok je radio došao do jednog istraživanja koje su radili Amerikanci i iz kojeg je, kako kaže, proizašla statistika da 17 posto nestanaka završi smrtnim slučajem – ili si ljudi sami oduzmu život, ili ih netko ubije, ili dođe do nesretnog slučaja.

“To je ogromna brojka i ona ukazuje na to da te stvari treba ozbiljno shvaćati. Ja i danas čujem ili pročitam u medijima da trebaju proći nekakva 24 sata da se osobu ide tražiti ozbiljno. Nikakva 24 sata, u potragu se kreće iste sekunde”, jasan je Lazarević.

‘Pa nisam prijavio nestanak kanarinca’

Muškarac iz Utrina za kojim je potraga imala sretan epilog, odvezao se u crvenom automobilu marke Dodge Caliber. Njegov brat je, dok je potraga trajala, kazao kako “nema dojam da ga itko od nadležnih traži”.

“Tražiš pomoć od službenih organa koji imaju i doseg, možda i pristup informacijama, ali sad baš tjedan dana? Pa Bože moj, nisam ja prijavio nestanak kanarinca”, bio je rekao.

Obitelj je tvrdila kako razumiju da policija ima puno posla, ali ipak zaboli još jače kad vide kako se traže neki drugi nestali. Tvrde kako nitko nije došao po Ivanov mobitel koji je tog dana ostavio u stanu, po njegov laptop, nitko nije razgovarao s njegovom djevojkom ni s kolegama s posla.









“U ponedjeljak sam poslao mail na tri službene MUP-ove adrese da vidim jesu pokrenuli kakve radnje u svrhu njegovog pronalaska. Ja još nisam dobio odgovor 48 sati kasnije”, rekao je brat nestalog, a obitelj se pitala i jesu li pregledane kamere jer zna se, gotovo u minutu, kad je napustio stan. “Pa nisi u zemlju propao”, govorila je majka.

‘Krivnja iza svega toga nije na policajcima operativcima’

Kako ne bi dolazilo do ovakvih situacija, Lazarević ima i prijedlog, koji bi, kako kaže, onemogućio da policiji treba šest dana da dođu po mobitel ili laptop nestale osobe.

“Ponekad sam znao spomenuti, i u istupima, i u razgovorima kako smatram da je potrebno donijeti zakon i sve ove stvari u njega uglazbiti. Pa onda ne bi bilo toga da oni šest dana ne dođu negdje. Što se tiče ovog konkretnog slučaja, vjerojatno su se pojavili nakon šestog dana, nakon što se već stvorio određeni pritisak, pa je tek onda netko od šefova poslao nekoga da odradi sve što je trebalo, kako ih se ne bi prozivalo”, kaže umirovljeni inspektor.









Međutim, Lazarević ističe kako je ipak svaki slučaj nestanka priča za sebe, a što se tiče prozivanja policije zbog nesrazmjera u intenzitetu potrage u različitim slučajevima. Kaže kako tu ima svega, počevši od toga da ponekad policija ne zapne dovoljno jako za potragu, pa sve do toga da je obitelj nestale osobe u očaju, pa shodno tome, mogu imati i neke neutemeljene primisli.

“Kada bi se, dakle, donio nekakav zakon o tome, onda bi stvari bile prilično jasne. Onda bi se znalo kada i što treba poduzimati, kao i na koji način. Donosimo svakakve zakone, pa ne bi bilo loše donijeti i ovaj koji je potreban. Krivnja iza svega toga nije na operativcima policajcima, već na njihovim šefovima koji moraju zapovjediti da su potrage za nestalima iznimno važne. Koliko su samo snimili filmova i koliko sadržaja o ubojstvima, a više od 50 posto njih kreće s nestancima”, napominje inspektor, pa dodaje:

“Sad bih mogao spomenuti i Anđelu Bešlić, i Anitu Kulaš, pa ovu djevojku što je pronađena u Modrušu, pa onu Francuskinju koja je nestala na Memento Demento festivalu i pronađena mrtva – sve su to slučajevi sa smrtnim epilogom!”

‘Kad se priča medijski zakotrlja, tek onda se neke stvari počinju odrađivati’

Vezano za pitanje potraga i procedura policijskih potraga za nestalima, u policiji su nam rekli osnovno pravilo: Kada je osoba u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba (NENO), to znači da za osobom policija traga.

“Kada osobe nema u registru, to znači da se za njom ne traga”, rekli su nam iz policije te dodali kako se tijekom potraga za nestalima ne izlazi u javnost s informacijama, upravo zato da se ne bi remetilo istragu. Iz istog razloga, u javnosti nema hodograma policijskih postupanja. “Svim nestancima i potragama za nestalima, policija pristupa jednako”, pojasnili su nam.

Lazarević također tvrdi kako vjeruje policiji te ističe kako ne može tvrditi da policija “hoće tražiti Peru, a Štefa neće, ili obrnuto2.

“Međutim, činjenica je da kada se priča medijski zakotrlja, da se tek onda neke stvari počinju odrađivati. Ja sam istupao i oko nestalog Mateja Periša u Beogradu, kasnije sam vidio i dio jednog spisa vezanog za slučaj. Tu su rađene velike greške, i u radu naše, a i u radu srpske policije. Treba raditi i truditi se”, istaknuo je umirovljeni inspektor.

‘Malo više rade kad ih se medijski stisne’

Ipak, Lazarević smatra kako, iako pretpostavlja da jednako postupaju prema svim nestancima, “malo više rade kad ih se medijski stisne”.

“Ako šuti obitelj, šute mediji i šute svi, onda se to ubaci u sustav, pa ako ga negdje legitimiraju, slučaj je riješen, no ako nitko ne kriči, ne događa se puno toga. Tako mi se barem čini. Prvo se obavlja jako temeljit razgovor, a prvo na što treba sumnjati je da taj čovjek više nije živ. Polazi se od najgoreg scenarija, nakon čega treba zasukati rukave i početi raditi. A meni se čini sada da naši dečki idu od najblaže varijante. Oni jako lijepo izgledaju ovako kad treniraju na televiziji, kad pokazuju osnovnoškolcima judo i slično. Ali treba nešto i delati”,zakjučio je Branko Lazarević.

*Ako ste ozbiljno zabrinuti za sigurnost i dobrobit neke osobe, a neko logički prihvatljivo vrijeme ne znate gdje se ona nalazi i prethodno ste se uvjerili da je ona nestala, potrebno je što prije prijaviti njezin nestanak u najbližoj policijskoj postaji ili u policijskoj postaji na čijem području je osoba nestala.

U slučaju potrebe, nestanak je moguće dojaviti telefonom pozivom na broj 192 ili 112, no ovu mogućnost potrebno je koristiti isključivo kod nemogućnosti dolaska u policijsku postaju ili kad je potrebno poduzeti žurne mjere traganja i spašavanja (primjerice havarije na moru, elementarne nepogode ili slično).

Naknadno morate doći u policijsku postaju i potpisati Zapisnik o prijavi nestanka osobe.

Nestanak osobe može prijaviti svatko tko ima saznanja ili opravdanu sumnju da je određena osoba nestala, a prijavu može osobno podnijeti u policiji. Kad su u pitanju djeca i maloljetnici prijavu o nestanku podnosi roditelj, zakonski zastupnik ili skrbnik.

Nestanak djeteta i maloljetnika treba prijaviti odmah, bez odgađanja, bez obzira koji su razlozi nestanka (samovoljni odlazak, kazneno djelo i sl.).

Da bi prijavili nečiji nestanak ne morate čekati protek određenog vremena (npr. 24 sata i slično). Upravo to vrijeme odlaganja može biti presudno za uspješnost traganja. Procjenu hoće li se i koje radnje odmah poduzimati treba prepustiti profesionalcima, policiji.