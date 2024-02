Policija nemilosrdno hapsi, hrabra starica vikala: ‘Putine, izdajniče, ja te se ne bojim’

Prema posljednjim izvještajima, policija je u nekoliko ruskih gradova hapsila ožalošćene građane i novinare koji su se spontano okupili povodom smrti Alekseja Navaljnog, najvećeg kritičara režima Vladimira Putina. U Sankt Peterburgu neki su mediji snimili ljude koje je policija uhitila i strpala u vozilo. Novaya Gazeta je također javila da je njihov fotograf priveden u gradu kod spomenika podignutog žrtvama političke represije.

Ruski BBC javlja da je diljem Rusije zbog okupljanja u čast Navaljnog uhićeno ukupno stotinu osoba. U Moskvi se pojavio video na kojem se vidi policija koja pokušava uhvatiti prosvjednika dok su promatrači bacali snijeg.

Na društvenim mrežama je objavljeno da je uhićen Moskovljanin Maksim Sokolov. Prema riječima njegove djevojke, uhitili su najmanje osmero ljudi. Uhićen je i prosvjednik koji je držao natpis ‘Ubojica‘.

Police are already cracking skulls on the streets of Moscow to prevent memorials being set up to mourn the murder of Navalny.

Is there any level of humiliation that’s too much for modern Russians?

I can answer.

pic.twitter.com/E4ofIidg4W

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) February 16, 2024