‘POLICIJA ME NAZVALA’ Nenad Periš otkrio što su pronašli: ‘Poslao sam im fotografiju!’

Autor: L.B.

Devetog dana potrage za Matejem Perišom (27) u Beogradu, njegov je otac Nenad Periš otkrio kako ga je policija nazvala u petak i tražila od njega da im potvrdi neke informacije.

“Policija me u petak nazvala i tražila da im potvrdim je li Matej imao bijele ili plave tenisice. Imao je bijele koje su sa strane imale plavo slovo V. Ja sam im proslijedio fotografiju tenisica kakve je imao i Matej, jer ja imam iste takve. On je nosio broj 44/45 ovisno o modelu, a ja nosim broj veće. Pitali su me to zato što su tijekom potrage našli plave tenisice”, ispričao je u subotu Nenad Periš za Jutarnji.

On to smatra jednim od pokazatelja da policija provjerava svaki mogući trag i predmet u potrazi za nestalim Splićaninom, ali u subotu je bilo vidljivo da je intenzitet potrage smanjen, iako plovila policije i žandarmerije i dalje patroliraju dijelom kod ušća Save u Dunav, no policajci pregledavaju i obalni pojas.

‘Što se tiče opuška, mogu samo reći da Matej nije bio pušač’

“Ja sam i u subotu bio na mjestu potrage i uvjerio sam se da i dalje tragaju za Matejem. Ja ih ne pitam pojedinosti, pa ih tako nisam pitao ni gdje i kad su našli te plave tenisice, kao ni za vezicu tenisica koja je nađena. Što se tiče opuška, mogu samo reći da Matej nije bio pušač”, kazao je Periš.

Bez obzira na to, moguće je utvrditi je li opušak bio Matejev, budući je na opušku izuzet trag DNK, a policija ima i sekvencioniran DNK Nenada Periša, pa može ustanoviti poklapa li se taj trag s Matejevim.

Od društva s kojim je Matej bio u Beogradu, nitko ne želi kontakt s medijima, no Jutarnji je doznao identitet dvojice mladića koji su bili u Beogradu s Matejem. Naime, riječ je o braći Miri i Vinku Bokšiću, no nisu uspjeli s njima stupiti u kontakt.

Prijatelji prijavili nestanak puno prije 18 sati

Podsjetimo, u subotu se s nekim novim momentima oglasio i Igor Jurić, jedan od aktivnih sudionika potrage za nestalim Matejem te otac otete i ubijene djevojčice Tijane Jurić te osnivač fondacije koja nosi njezino ime, kao i voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.

Naime, Jurić smatra kako je zapostavljen video u kojem su sažeta sva navodna Matejeva kretanja po Beogradu, ali ističe i ono što do sada nije bilo poznato, a to je da su Matejevi prijatelji prijavili njegov nestanak u 10 ujutro, međutim, policija ih je, kako navodi Jurić, poslala da prvo provjere je li po bolnicama. U 18 sati su se vratili na p0liciju, budući ga nisu pronašli, nakon čega je konačno nakon 17 sati počela potraga, o čemu smo već pisali.









“Nekako je zapostavljena snimka u cijeloj priči, posebno onaj dio na kojem je osoba koja pliva u Savi. Ta snimka se tada pojavila, otac Nenad Periš je rekao da na dijelu snimke na kojoj se vidi osoba koja pliva u rijeci nije njegov sin i od tada to kao da je zaboravljeno.

Ne postavlja se ključno pitanje. Tko je to snimao, a snimano je mobilnim telefonom, dok su ostale snimke s nadzornih kamera. Kada je to snimljeno i na kraju krajeva, tko je osoba koja pliva u Savi? I zašto je to snimljeno? Kako se nitko time nije pozabavio?”, čudi se Jurić koji pozorno prati sve detalje istrage.

‘Tko je vlasnik te snimke i tko je osoba koja pliva u vodi?’

Kazao je i da je razgovarao s roniocima koji pretražuju Savu i Dunav te da je njima najbitnije znati gdje je Matej ušao ili upao u vodu. No, zasad nema niti jednog dokaza da je Matej uopće na bilo koji način završio u Savi.

“Ako nije upao u vodu, postavlja se pitanje zašto je to plasirano? Je li netko svjesno htio skrenuti istragu u drugu stranu? Dakle, tko je vlasnik te snimke i tko je osoba koja pliva u vodi? Što se tu događa? Ovo su sasvim logična pitanja koja se sama nameću. Ta snimka mnogo toga može reći u smjeru pronalaska Mateja, ali i pokazati urušava li netko namjerno istragu”, napominje Jurić.









‘Nisam se čuo s premijerom’

Nedaleko od stana gdje živi u Zagrebu Matej je parkirao svoj Audi A4 prije nego su unajmili kombi i krenuli za Beograd. Prije povratka susreli su se s Matejevim ocem, s njima je policija u Beogradu obavila razgovore i poligrafski ih testirala te zaključila da nema nikakva razloga da im ne dozvoli povratak u Hrvatsku.

S obzirom na to da je i premijer Andrej Plenković izjavio da poznaje Matejeva oca Nenada, te da od trenutka kad je doznao za nestanak njegova sina prati što se poduzima da ga se pronađe, na pitanje jesu li se čuli, Periš je rekao:

“Ne, nismo se čuli, mislim da za takvo nešto nema ni potrebe. Ja sam uvjeren da policija u Srbiji poduzima sve da se Matej pronađe, zahvalan sam im na svemu što čine. Ja u te političke polemike ne želim ulaziti.”

Ono na što uporno nema odgovora su ključna pitanja, kao što je zašto je Matej napustio Gotik, i to bez jakne. Posljednja ga je snimila kamera restorana ‘Sava Nova’ na šetnici uz Savu.