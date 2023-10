Policija im porušila objekte, ali oni ne odustaju: Najavljuju milijarde ulaganja u Liberland

Autor: Dnevno.hr

Nedavna akcija policije i Hrvatskih šuma rezultirala je rušenjem građevina na istoku Hrvatske u Liberlandu čiji su stanovnici proglasili neovisnost.

Policija je onamo došla u pratnji inspektora Hrvatskih šuma i ekipe za rušenje koja je, kako je objavljeno na službenoj stranici Liberlanda, uništila privatno vlasništvo i uhitila više Liberlandaca.

Iz Policijske uprave osječko-baranjske za N1 su potvrdili da su na tom području bili kako bi pružili pomoć djelatnicima Hrvatskih šuma i to Šumarije Batina.





Izdano rješenje

“Oni su na području Zmajevačke podunavske šume postupali prema rješenju šumarske i lovne inspekcije Državnog inspektorata i to na temelju Zakona o šumama”, naveli su iz policije.

Iz Državnog inspektorata pojasnili su da su rješenje izdali zbog kršenja Članka 40. Zakona o šumama. On u svoja prva dva stavka brani gradnju na šumskom zemljištu bilo čega dugog osim šumske infrastrukture, lovačkih objekata, građevina za potrebe obrane i nadzora državne granice, te spomenika kojima se obilježavaju mjesta masovnih grobnica žrtava rata i mjesta stradavanja.

Osim toga, dopuštena je i gradnja za koju se izrade prostorni planovi, no samo ako zbog tehničkih ili ekonomskih razloga nije moguće graditi van šume.

Smeće, otpad i uhićenja

U ovom slučaju niti jedna građevina nije bila zakonita, pa su ih Hrvatskih šuma morali ukloniti iz tzv. Liberlanda.









No, Hrvatskim šumama naređeno je da iz šumskog pojasa očiste otpad, jer im to, kao šumoposjednicima, također propisuje Zakon o šumama. Kako očito to nisu mogle učiniti same Hrvatske šume zatražile su pomoć policije.

Iz Policijske uprave osječko-baranjske javljaju da su u tzv. Liberlandu uz uporabu sredstava prisile uhitili tri osobe. Naime, te su osobe pokušale pobjeći, pa su na kraju prijavljene zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Prijete im kazne do dvije tisuće eura ili do 30 dana zatvora.









‘Trenutna ulaganja u Liberland su oko 80 milijuna eura’

Inače, nedavno se javio i jedan Hrvat koji tvrdi da ima dvojno – hrvatsko i državljanstvo Liberlanda.

“Kao Hrvat, podržavam Liberland kao ogromnu priliku. Europa je puna primjera gdje, zbog ekonomski slobodnije bogate mikrodržave, okolna područja dobijaju investicije, poslovne prilike, turizam i dobro plaćene poslove, kao npr Monaco, Lichtenstein, San Marino itd. Trenutna ulaganja u Liberland su oko 80 milijuna eura, (ali pošto do sada nismo imali pristup teritoriju) uglavnom su uložena u ambasade u skoro svim državama svijeta.

Dogovorene investicije u ovom trenutku su u vrijednosti dvije milijarde dolara, što će se sigurno povećati kada dobijemo suverenitet. To će naravno pozitivno utjecati i na ekonomiju, turizam, sveučilišta i poslove s hrvatske kao i sa srpske strane”, napisao je čitatelj N1 najavljujući svoje skoro preseljenje u Liberland.

Podsjetimo, Slobodna Republika Liberland proglašena je 13. travnja 2015. godine u skladu, tvrde iz Liberlanda, s međunarodnim zakonom. Naime, ni Hrvatska ni Srbija taj komad zemlje ne smatraju svojim te je on predmet dugogodišnjeg graničnog spora između dviju država. Ipak, sada su i Hrvatske šume i Državni inspektorat RH i lokalna policija našli osnova da tamo interveniraju.

“Naš pravni stav je jasan: Teritorij nikada nije bio dio Hrvatske i izvan je njezinih granica. To je potvrđeno u njezinoj diplomatskoj komunikaciji sa Srbijom, kao i odsustvom Liberlanda na kartama Hrvatske”, poručuju iz Liberlanda.