Policija diljem Rusije hapsi ljude: Smrt Navaljnog pokrenula lavinu, Zapad krivi Putina

Zapadni čelnici smatraju Vladimira Putina izravno odgovornim za smrt ruskog oporbenog vođe Alekseja Navaljnog, što je američki predsjednik Joe Biden nazvao “još jednim dokazom Putinove brutalnosti”. Smrt ruskog oporbenog čelnika opisana je kao političko ubojstvo koje se može pripisati predsjedniku.

I hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u petak da je zgrožen viješću o smrti Navaljnog u zatvoru, ali da ga nakon ruske agresije na Ukrajinu “više ništa ne čudi”. “Zgroženi smo tom informacijom, pogotovo na ovakav način što nije pouzdano je li umro ili nije, ako je zašto je”, izjavio je Plenković novinarima u Muenchenu.

Smrt Navaljnog, nekoć najznačajnijeg Putinova političkog protukandidata, prijelomni je trenutak za razbijeni ruski prodemokratski pokret, čiji su pripadnici uglavnom zatvoreni ili otjerani u egzil od invazije na Ukrajinu 2022.

Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen obavila je snimku na X-u na kojem grli suprugu Navaljnog, Juliju Navaljnu.

“Ne znam da li vjerovati u strašnu vijest”, rekla je njegova supruga tijekom govora na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji. “Ali ako je to istina, onda bih željela da Putin, njegovo osoblje, njegovi prijatelji, njegova vlada znaju da će biti kažnjeni za ono što su učinili našoj zemlji, mojoj obitelji i mom mužu. Oni će biti izvedeni pred lice pravde i taj dan će doći vrlo brzo”.

Dear Yuliya, you and your family have bravely supported Alexei Navalny in his cause for so many years.

