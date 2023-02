‘POLICAJKA MI JE SLOMILA ČELJUST’! Zvonimir tvrdi da je napadnut bez razloga, dobio potres mozga: ‘Lice joj je bilo izobličeno, iz očiju isijavao bijes’

Autor: I.G.

Šokantna priča stiže iz Vinkovaca. Zvonimir Gili (68) je za portal Vinkulju ispričao da ga je u petak brutalno napala policajka koja je bila u ophodnji, a od njezina krošea dobio je potres mozga potres mozga, ali i frakturu kosti čeljusti; dna desne orbite, lateralnog zida desne orbite i lateralnog zida desnog maksilarnog sinusa.

Horor se, tvrdi ovaj 68-godišnjak, odvio u petak u ulici Vladimira Kovačića u Vinkovcima, nakon što ga je zaustavila policijska ophodnja dok je vozio automobil.

Troje policijskih službenika, dva policajca i policajka, prišli su mu nakon što su ga zaustavili, a razlog je bio, kako kaže Gili, rutinska kontrola prometa. Nakon što su mu policijski službenici uzeli prometnu i vozačku dozvolu, započeo je kaos. Policijska službenica ga je, tvrdi, bez ikakvog povoda udarila lijevom šakom u desnu stranu lica.





“Ne znam čime sam zaslužio taj kroše zbog kojeg mi je zazvonilo u ušima!”, rekao je Zvonimir.

‘ A, tako znači postupate…?!’

“U afektu sam tada izgovorio: ‘A, tako znači postupate…?!? Je l’ tako ide rutinska kontrola?!? Zapamtit ćete ovo…’, rekao sam misleći pritom na sudski postupak koji neminovno slijedi. Prijavit ću ovaj slučaj Općinskom državnom odvjetništvu za kazneno djelo nanošenja ozljede od strane policijskih službenika, a svakako ću o ovom incidentu izvijestiti i Unutarnju kontrolu Ministarstva unutarnjih poslova”, pojašnjava.

Na pitanje novinara je li nešto prešutio, Zvonimir odgovara da nije.

“I prije no što je prišla mome vozilu, primijetio sam izobličeno lice policijske službenice iz čijih je očiju isijavala negativna energija. Napominjem da dotičnu nikada ranije u životu nisam vidio, a kamoli upoznao. Napominjem i to da je nakon udarca ona nastavila s postupkom kao da se ništa dogodilo nije.

Ona mi je prezentirala da sam remetio javni red i mir u jednom vinkovačkom trgovačkom centru. To se zaista nedavno i dogodilo, bez daljnjega. I to prije nekoliko dana. Zbog toga su me prošloga utorka oko 20 sati policajci tražili na kućnoj adresi, ali me nisu pronašli. Tražili su me također i jučer oko 10 sati, opet nisam bio kod kuće. Tada je i ona bila među službenicima koji su me tražili”, rekao je.

Kaže da je susret s policajkom bio potpuno slučajan.









“Pronašli su me, evo, na cesti. Vjerojatno su raspolagali informacijom o registracijskoj oznaci vozila koje koristim. Slučajno smo se, dakle, susreli. Pretpostavljam da je policajku uzrujalo to što me u dva navrata nije pronašla na kućnoj adresi, pa se u postaju vratila neobavljena posla. No, to ne smije biti razlog ovog ničim izazvanog napada na mene i očitog prekoračenja službenih ovlasti. Još uvijek sam u šoku”, kaže Zvonimir za Vinkulju.

Pitali smo policiju za pojašnjenje

“Mislio sam da batinanje građana pripada nekim davnim mračnim vremenima. Ali, očito je da sam naivan unatoč ovih 68 godina koje imam na leđima i tijekom kojih nikad nisam imao problema sa zakonom. Nemam dosje, tu i tamo tek poneki lakši prometni prekršaj. I teške liječničke dijagnoze zbog kojih sam invalid rada. Još jednom napominjem da nisam baš ničim izazvao udarac šakom brutalne policajke. Pa, tako ni životinja ne bi reagirala. Konj te može udariti mahinalno, ali čovjek… Ne, ne mogu doći k sebi”, zaključuje šokirani Vinkovčanin.

U komentarima na društvenim mrežama neki žitelji ovog kraja su posumnjali u Zvonimirovu priču, a policija nam je o samom događaju šturo odgovorila.









“Policijska uprava vukovarsko-srijemska je prikupila podatke o događaju kojeg spominjete te je o svemu odmah izvijestila Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima koje će preuzimanjem tog predmeta poduzeti sve daljnje mjere i radnje iz svoje nadležnosti”, poručuju.