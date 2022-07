POLICAJCI SE HVATAJU ZA GLAVU, POKUPIO IM KOLEGU AUTOM! Dramatične scene u Zagorju, ‘vozio ga je na haubi’: Mještani žive u strahu, banda je došla u kraj

Autor: N.K

U ponedjeljak u jutarnjim satima u Mihovljanu je raznesen bankomat, a došlo je i do okršaja s policijom.

“U Mihovljanu oko 03:20 sati došlo je do eksplozije bankomata. Jedna je osoba uhićena, a očevid je u tijeku”, izvijestili su iz PU krapinsko-zagorske.

Tamošnji mještani navode da je bankomat raznijela organizirana banda za koju je policija pripremala zasjedu.





“Počela je pucnjava, a jedan od pljačkaša autom je naletio na policajca i vozio ga na haubi stotinjak metara. Onda je ipak stao i navodno je uhićen, a za ostalima se još traga. Ne znamo koliko ih bilo. Možda samo dvojica ili više njih, ali nije bio samo jedan”, ispričao je jedan od mještana za Zagorje.com.

“Čuo se alarm i neka pucnjava, pa smo shvatili da je bankomat u pitanju. To je sad već četvrti puta i za nas koji smo tu u centru to sad već postaje alarmantno i rizično. To nije normalno za normalne ljude”, poručio je jedan od stanovnika.