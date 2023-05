POLICAJAC ŠTEF PIJAN SE GRIJAO U AUTU, DOK MU NISU PRISTUPILE KOLEGE! Priznao da je napuhao, no branio se da nije vozio: ‘S tastom u šumi sam rušio drva radi ogrijeva’

Policajac Štef (37) jedne siječanjske večeri nije imao sreće.

Naime, zatečen je pijan u automobilu. No, iako nije vozio, već se u automobilu grijao, na njegovu nesreću kolege su ga spazile i alkostestirale.

Sve se dogodilo u siječnju ove godine oko 21.40 sati na državnoj cesti D2 zapadno od Varaždina, javlja Danica.





Priznao da je toliko napuhao, no branio se kako nije vozio

“Kao vozač upravljao je opelom varaždinske registracije iako je imao alkohola od 1,33 g/kg, što je utvrđeno alkometrom marke Drager”, navodi se u presudi.

Štef je iz okolice Varaždina i radi u Policijskoj upravi zagrebačkoj za plaću od 1100 eura. Priznao je da je toliko napuhao, no branio se kako nije vozio.

“Bio sam s tastom u šumi gdje smo rušili drva radi ogrijeva. U jednom momentu otišao sam u auto da se ugrijem, tako da sam upalio motor vozila i zaspao. Onda su policijski službenici pristupili do mene te me alkotestirali. Tijekom dana sam s tastom konzumirao alkoholna pića, tast je u međuvremenu otišao kući, ponovno se trebao vratiti, a ja sam ga čekao, iz tog razloga sam upalio motor zbog hladnoće. Žao mi je zbog svega, dosad nikad nisam vozio pod utjecajem alkohola”, branio se policajac pred stukinjom.

Proglašen krivim i kažnjen s 500 eura

Proglašen je, dakle, krivim i kažnjen s 500 eura, i to unatoč tome da je zakonom propisano da će se novčanom kaznom od 660 do 1990 eura kazniti za prekršaj vozač ako u krvi ima alkohola od 1,00 g/kg do 1,50 g/kg.

U izreci presude navodi se i kako je Štef prekršajno kažnjavan te se spominje “Odjel za prekršajne evidencije na ime okrivljenog iz kojeg je razvidno da je okrivljeni bio osuđivan”. Unatoč tome, sutkinja je u izreci presude naglasila da dosad uopće nije prekršajno kažnjavan!

“Kao olakotna okolnost uzela se u obzir činjenica dosadašnjeg nekažnjavanja za bilo koju vrstu prekršaja, izraženo žaljenje za počinjeni prekršaj, okolnosti pod kojima je došlo do počinjenja prekršaja i iznos mjesečnih primanja”, naglasila je prekršajna sutkinja iz Varaždina.









Zabranila mu i upravljanje motornim vozilima

Osim toga, sutkinja mu je odlučila zabraniti upravljanje motornim vozilima na jedan mjesec, što je minimalno trajanje zabrane za takav prekršaj (može se izreći do dvije godine zabrane).

Postaja prometne policije Varaždin bila je izdala prekršajni nalog kojim se Štef kažnjava minimalnim zakonskim iznosom od 660 eura uz dvomjesečnu zabranu. No, nakon njegova prigovora, proveo se postupak na sudu.

Presuda je nepravomoćna i ovog časa nije poznato hoće li se varaždinska Policijska uprava u zakonskome roku žaliti na izrečne kazne.