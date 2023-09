Policajac će odgovarati za ubojstvo 21-godišnje Mihaele: Lagao je da nije bio s njom

Autor: I.G.

Nakon što je policajac Marko S. hicem iz službenog pištolja usmrtio 21-godišnju Mihaelu B. iz Osijeka, Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku donijelo je odluku da se slučaj tretira kao kazneno djelo ubojstva. Ova odluka dolazi nakon što je Policijska uprava osječko-baranjska prijavila svog službenika za manje ozbiljno kazneno djelo.

Takvi sukobi između policije i DORH-a relativno su rijetki u pravosudnom sustavu jer se obično usklađuju prije podnošenja kaznene prijave. Kako za Jutarnji list govori pravni stručnjak, obično DORH ima ključnu ulogu u odlučivanju o kvalifikaciji djela jer podnosi kaznenu prijavu koja se koristi na sudu.

Neobičan slučaj

Zato je slučaj iz Osijeka neobičan, posebno s obzirom na to da je policija prijavila svog kolegu za manje ozbiljno kazneno djelo, dok je DORH prekvalificirao djelo na teže kazneno djelo. Za djelo za koje ga je prijavila policija predviđena je kazna od 1 do 8 godina zatvora, dok je za ono za koje ga tereti DORH kazna najmanje pet godina zatvora.

“Prijava za kazneno djelo “Teška kaznena djela protiv opće sigurnosti” u svezi kaznenog djela “Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom” najčešće se i u pravilo podnosi kada je riječ o stradavanju neke neodređene osobe. Najbolji primjer za to su slučajevi usmrćenja u lovu, kada hitac pogodi čovjeka kojeg onaj tko ga je ispalio u tom trenutku ne vidi ili ne prepozna kao čovjeka. Dakle, ugrožavanje sigurnosti općeopasnom radnjom ne može se učiniti prema jednoj osobi, kao što je riječ o ovom slučaju iz Osijeka.

Policajac tu nije ugrozio sigurnost ljudi i imovine, jer se to obično događa na javnom prostoru. Ovo je bio odnos jedan prema jedan i zato me jako čudi kvalifikacija policije”, rekao je za Jutarnji jedan pravni stručnjak.

Čudne okolnosti

Osim toga, u ovom slučaju postoje i druge nelogičnosti i čudne okolnosti. Prema neslužbenim informacijama, policajac Marko S. nije odmah prijavio događaj, već je prošlo neko vrijeme prije nego što je to učinio. Također, prije nego što je obavijestio policiju o događaju, obavio je nekoliko telefonskih poziva, sugerirajući konzultacije s drugim osobama. Početna izjava bila je da je do pucnjave došlo dok je bio u kupaonici, što sugerira samoubojstvo žrtve. Tek nakon što je isključena mogućnost samoubojstva, priznao je da je sam ispalio hitac, tvrdeći da je to bila nesreća tijekom čišćenja oružja.

“Pravilo je da se u startu ide s najvišom mogućom realnom kvalifikacijom, deplasirano je ići sa nižom kvalifikacijom, ako ima puno detalja koji upućuju na višu kvalifikaciju. No, ako se nakon provedne istrage i silnih vještačenja, poput balističkog i drugih, a koja će u ovom slučaju sigurno biti provedena, možda i rekonstrukcije događaja, pokaže nešto drugo, onda se to lagano prekvalificira u blaže kazneno djelo”, rekao je pravni stručnjak. No, čini se da u ovom trenutku previše detalja upućuje na ubojstvo.