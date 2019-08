POLETJELE ŠAKE NA KRČKOM MOSTU: Naplatničar udario šakom motociklista! Ovaj mu nije ostao dužan

Autor: Dnevno

Dok sam pripremao mobitel za snimanje, sijevnula je šaka naplatničara u moj auto, ali srećom me je promašio. Izbio mi je i mobitel iz ruke, kaže Gašparović. U HAC-u tvrde da je korisnik vrijeđao i nazivao pogrdnim imenima sve zaposlenike na mostu.

Neugodne situacije kojima su izloženi građani koji svoje neslaganje s naplatom Krčkog mosta izražavaju plaćanjem mostarine u lipama sve su, kako se čini, češće. Nakon što je prije nekoliko dana u medije dospio slučaj žene koja tvrdi da joj je naplatničar na mostu kovanice kojima je htjela platiti na grub način bacio u krilo kroz prozor automobila, redakciji Novog lista javio Davor Gašparović iz Triblja kraj Crikvenice, tvrdeći da ga je prilikom pokušaja da mostarinu plati lipama, jedan od naplatničara fizički napao.

Nemili događaj odigrao se, kaže, 10. kolovoza, na naplatnim kućicama Krčkog mosta. U bizini je bio i policijski službenik koji je sve vidio, no koji mu je na kraju prijetio privođenjem u policijsku postaju.

Lipama je, ističe, htio platiti namjerno, prosvjedujući na taj način protiv naplate Krčkog mosta, pripremivši prethodno točan iznos mostarine.

– Kovanice sam prethodno prebrojio nekoliko puta, kako bih bio siguran da imam točan iznos. Kada sam došao pred naplatnu kućicu i kad je naplatničar vidio da imam lipe u vrećici, zatvorio je prozor te mi okrenuo leđa. Čekao sam tako dok je kolona vozila iza mene bila sve veća pa sam odlučio snimiti mobitelom kolonu automobila i naplatne kućice, što čine i mnogi stranci koji snimaju dok prelaze Krčki most.

Dok sam pripremao mobitel za snimanje, sijevnula je šaka naplatničara u moj auto, ali srećom me je promašio. Htio me je udariti u glavu, vičući da neću snimati. Izbio mi je i mobitel iz ruku.

Strahujući da me ponovo ne pokuša udariti, povukao sam ga za majicu i pitao u čemu je problem, a nakon što sam ga pustio, počeo je urlati da izađem iz auta »pa da vidimo«, kaže Gašparović, dodajući kako su naplatničara smirivali njegovi kolege, a čuo je i kako se raspravljaju o tome tko će mu od njih naplatiti mostarinu u lipama.

– Na mostu postoje i nadzorne kamere pa vjerujem da je sve snimljeno. Srećom sam ostao pribran i nisam izlazio iz vozila jer bi se u tom slučaju sukob vjerojatno nastavio.

Čekao sam nekoliko minuta, slušajući svađu o tome tko će mi naplatiti mostarinu u lipama, legalnom hrvatskom novcu koji naplatničari na mostu očito ne priznaju. Tada je došao do mene policijski službenik te zatražio da prođem kroz rampu iako nisam platio most, na što sam ga upozorio, nekoliko puta, da je to protupravno jer se most naplaćuje. On je povišenim tonom rekao da mogu proći te da je on platio za mene, što je lijepa gesta od njega, no kad sam zatražio račun, nisam ga mogao dobiti.

Policajac je bio sve nervozniji i urlao je na mene, najprije da se maknem desno, a kasnije da prođem most, kaže Gašparović, koji je taj dio događaja uspio snimiti mobitelom, a na snimci se jasno čuje kako mu policajac naređuje da se makne desno, pod prijetnjom privođenja ako se ogluši na zapovijed, a potom i zbog snimanja, objašnjavajući kako je snimanje službene osobe kazneno djelo.