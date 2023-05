POLETIO AVION SA ZASTRAŠUJUĆIM ORUŽJEM? Nove uzbune u Ukrajini, strahuje se od najgoreg: Pod paljbom i grad pod ruskom kontrolom

Nove zračne uzbune oglasile su se diljem Ukrajine, sirene odjekuju nakon što su tijekom noći Rusi izveli masovne napade na ukrajinski teritorij.

Ukrajinski vojni blogeri rekli su da ih je mogao aktivirati ruski ratni zrakoplov naoružan hipersoničnim oružjem koji je poletio, javlja Sky News.

Ove informacije je zasad nemoguće neovisno potvrditi.

U Ukrajini se redovito čuju uzbune, osobito u blizini bojišnice, ali razmjeri upozorenja mogli bi ukazivati na to da će uslijediti novi udari, a s obzirom da se sutra u Rusiji obilježava Dan pobjede, mnogi strahuju od najgoreg, odnosno, da će Rusija žestoko udariti kako bi pokazala moć uoči važnog datuma.

⚡️Air raid alert throughout all regions of Ukraine! — Regional Military Administrations.

Follow to the nearest shelter immediately. pic.twitter.com/CvmbWTPeqH

— FLASH (@Flash_news_ua) May 8, 2023