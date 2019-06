Polemike o metodi obnove Notre-Damea se ne stišavaju

U Francuskoj i dalje traju polemike o načinu i metodi što ih je francuski predsjednik Emmanuel Macron izabrao kada je posrijedi obnova pariške katedrale Notre-Dame, koja je u polovinom travnja jako stradala u golemom požaru.

Nakih 55 dana nakon katastrofe, između 60 i 150 radnika još uvijek uklanja ruševine i nastoji stabilizirati zdanje.

No glavni voditelj radova, arhitekt Philippe Villeneuve upozorava da bi se “svod još uvijek vrlo lako mogao u potpunosti urušiti”.

Kada je posrijedi petogodišnji rok, što ga je predsjednik države odredio za potpunu restauraciju zdanja, a to znači do održavanja Olimpijskih igara 2024., Villeneuve je za Figaro kazao: “Ako se metodički bude radilo moguće je u pet godina popraviti Notre-Dame. No i nakon toga će trebati nastaviti restauratorske radove na sakristiji, rozetama… , a to će sigurno potrajati više od pet godina”.

Usvajanje projekta Notre-Dame u parlamentu zapinje premda bi vlada željela da se ono što prije ostvari. Zakon bi trebao biti usvojen najkasnije do kraja srpnja.

Predsjedniku Macronu se prigovara jer bi želio nametnuti svoj ‘pečat’ u obnovi, kao što je svojedobno napravio pokojni predsjednik François Mitterrand s piramidom ispred Louvrea.

U skladu s anketom provedenom u travnju većina ispitanika odgovorila je da želi da se katedrala obnovi na način da izgleda istovjetno kao prije požara. Macron je najavio međunarodni natječaj koji bi mogao dovesti do rješenja u kojem bi uništenu kupolu zamijenilo “suvremeno arhitektonsko rješenje”.