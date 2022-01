POLANČEC ĆE TUŽITI DRŽAVU, OTVORIO DUŠU: ‘Šestak me poticao na borbu i isticao da nismo kriminalci’

Autor: N.K

Damir Polančec, osuđen u aferi Spice, najveće korupcijske afere 2009. godine, proglašen je nevinim prošle godine od strane Vrhovnog suda, kao i ostale suoptuženike koje se teretilo da su novcem Podravke željeli kupiti dionice i postati većinski vlasnici.

Polančec je zbog svega bio u zatvoru a sada kreće u novu bitku – tužit će državu. O planovima, ali i kako je bilo živjeti posljednjih 12 godina, razgovara s Mislavom Bagom u Dnevniku Nove TV.

”Slijepa pravda i nije prava pravda”, prokomentirao je Polančec i rekao da nisu dogovorili još tužbu. ”Nisam se još bavio takvom tematikom”, dodao je.

“Uhićenja su bila prigodničarska”

Kazao je da nije bio iznenađen.

”Mnoga uhićenja su bila prigodničarska. Jedan profesionalni tužitelj ne bi smjeo podignuti optužnicu protiv mene”, istaknuo je.

Dao je i primjer za naknadu troškova. ”Sjetit ćete se da sam bio u pritvoru zbog Podravke, a na druga vrata me se dovelo da me pritvore zbog slučaja HEP/TLM. Kada sam na kraju istrage oslobođen, tužiteljica mi je rekla da imam pravo na naknadu. Za svaki dan u zatvoru, mislim da je bilo 170 kuna”, podsjetio je Polančec na što joj je odgovorio da ”ako misli da je to pravedno, platit ću 200 kuna pa neka se odmori dva, tri mjeseca u Remetinec.”

“Pokrenuo sam firmu”

Napomenuo je da je oko njega bio napravljen sanitarni kordon i kada je bio na slobodi, a kamoli kasnije kada je uhićen. ”Nije bilo kontakata. Nisam ih nazivao, niti su mi previše falili. Nisam htio dovesti ljude u neugodnu situaciju jer nije bilo lijepo biti viđen u mojem društvu”, priznaje. ”Svaku situaciju treba riješiti hladne glave”, smatra Polančec te dodao da je suđenje trajalo gotovo šest godina. ”Pokrenuo sam firmu, u početku sam vrlo teško tražio klijente, ali srećom – preživio sam”, ističe Polančec.

"Jadranka Kosor i ja smo razgovarali o Ini, da budemo jedno prema drugom nježni", prisjeća se Polančec i dodaje da se nema želje vratiti u politiku.









Rekao je da je dokazao da je nevid i da nije ništa učinio. Kaže kako se mora zahvaliti Šestaku. “Puno puta kada bih potonuo bi me poticao na borbu i isticao da nismo kriminalci”, rekao je Polančec.

