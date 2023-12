Pola milijuna Hrvata strahuje od razornog vjetra: Uragan Zoltan nadvio se nad Europom

Njemačku će zahvatiti snažan uragan Zoltan pred Božić, upozorava njemačka meteorološka služba. Očekuje se izuzetno snažan vjetar, koji bi potencijalno mogao čupati stabla i uzrokovati oštećenja krovova.

Prvi pljuskovi na obali Sjevernog mora očekuju se već u četvrtak ujutro, dok će se orkanski udari vjetra stići popodne istog dana. U večernjim satima oluja bi trebala zahvatiti čitavu Njemačku.

Meteorolozi iz njemačke meteorološke službe upozoravaju da će na obali Sjevernog i Baltičkog mora puhati orkanski vjetar, dok će u ostatku zemlje biti prisutni pljuskovi ili jaka nevremena.

#Sturmtief #Zoltan (internationaler Name #Pia) sorgt morgen am Donnerstag bei uns in #Deutschland für viel Regen und #Sturmböen, an der #Küste und in den Hochlagen Böen über 100 km/h: https://t.co/qBL3SSCyPF https://t.co/Suop8PTQDt pic.twitter.com/5tNknBL1It









— WetterKontor (@WetterKontor) December 20, 2023