POLA HDZ-ova VODSTVA DRŽI U ŠACI! Mamić i dalje drma hrvatskim nogometom: Tko je na njegovoj platnoj listi?

Autor: Iva Međugorac

Dok se najveći dio građana pa i onih koji nogometu inače nisu skloni posljednjih tjedana zabavlja utakmicama hrvatske reprezentacije koja je na Svjetskom prvenstvu nanizala respektabilne rezultate u zagrebačkom Maksimiru u najmanju ruku ključa. Kako to nerijetko s Dinamom biva, kašu je i ovoga puta iz Međugorja skuhao klupski gazda Zdravko Mamić smijenivši svojeg dugogodišnjeg suradnika Krešimira Antolića sa čela Uprave Dinama.

Pobjeda Mamićeve struje

"Pobijedila je struja Zdravka Mamića", otkriva nam jedan od dobro upućenih sugovornika te podsjeća da raskol između Mamića i Antolića traje već nekoliko mjeseci otkako se Antolić počeo distancirati od Mamića.





”On je u klubu počeo mijenjati neke stvari na svoju ruku pa je ignorirao naputke o tome tko bi od igrača trebao igrati na kojoj utakmici, a to za Dinamov rezultat to nije predstavljalo problem jer najvažniji igrači poput primjerice Brune Petkovića ili Mislava Oršića niti nisu Mamićevi kadrovi”, priča nam jedan od Dinamovih kadrova uz napomenu da je raskid odnosa između Mamića i Antolića bio prilično turbulentan, ali od Mamića se ionako ništa drugačije ne može niti očekivati, jer je to naprosto dio njegova karaktera kojega je bezbroj puta i javno prezentirao.

”Posebne tenzije krenule su kada je Antolić krenuo surađivati sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem i kada se pokrenula tema gradnje Dinamovog stadiona”, navodi nadalje naš sugovornik. Lako je moguće da je Mamić i u tom dijelu kanio uzeti svoj dio kolača, na što Antolić nije želio pristati.

Iznevjerio ga i Barišić

Od Mamićevih računica odmakao se i dugogodišnji predsjednik GKN Dinamo Mirko Barišić, a Mamić je pak to protumačio kao pokušaj njegove potpune eliminacije iz maksimirskog kluba što je prilično neuobičajeno kada se znade da je baš Antolić godinama bio stigmatiziran kao Mamićev policijski kadar kojega se prozivalo i u vrijeme kada je međugorski reformator hrvatskog pravosuđa vodio žestoke borbe s Bad Blue Boysima.

”Antolić je zadnjih godina često putovao u Međugorje na konzultacija, uostalom on je to i sam potvrđivao, a onda se početkom ljeta počeo distancirati od Mamića, pa je potom uslijedio ono famozno Bobanovo gostovanje na Maksimiru, što je Mamić također shvatio kao signal, posebice radi toga što je ovaj sve češće ignorirao njegove upute. Da se tako nastavilo Antolić bi vjerojatno Mamića i izgurao iz Dinama i zato je Mamić odlučio djelovati. On je mozak i on baš ništa ne prepušta slučaju, takva menadžerska i poslovna inteligencija se rijetko viđa neovisno o tome što mislite o Mamiću”, objašnjava naš sugovornik te dodaje da je Antolić i sam baš zbog dugogodišnje suradnje s njime morao znati s kakvim igračem i strategom ima posla.

Turbulentan obračun na Skupštini









”Naravno da ni micanje nije prošlo olako, Mamićevu stranu predstavljao je njegov stariji brat Stojan Mamić, bio je tu i Miroslav Rožić, a na Dinamovoj skupštini padale su teške riječi, uvrijede pa i prijetnje, ali bilo je jasno da se Mamićev utjecaj tu još dugo neće srezati. On u Dinamu definitivno i dalje vodi glavnu riječ na daljinu, iz Međugorja jer na svojoj strani ima većinu koja šuti i diže ruke, klimajući glavom bez previše razmišljanja”, tumači nadalje ovaj Dinamovac koji smatra da je Mamićevu moć poprilično lako objasniti.

”Sjetite se vrhunca Mamićeve moći pa njemu nitko ništa nije mogao, ni u vrijeme Milanovićeve vlade. Koliko je dugo Jovanović bio ministar nakon što je najavio isušivanje nogometne močvare? Mamića je prozivao i Bauk, i Josipović, ali on u politici ima zaleđe utoliko što je mnogima učinio usluge, pitanje je koliko je na njegovoj platnoj listi političara koje drži u šaci podacima nalik onima o osječkim sucima, kao što je njih srušio i eliminirao tako je Mamić danas u stanju eliminirati pola vodećih HDZ-ovaca.

Ti ljudi su mu donedavno klicali, i ne možete za to kriviti Mamića, on je grebao gdje je stigao i mogao, to je njegovo pravo, a političari bi trebali imati savjesti, morala i odgovornosti pa reći ne hvala. Nisu tu samo političari, on time u šaci drži i ljude iz Uprave, stotine je onih koje je zadužio”, uvjerava naš sugovornik napominjući kako Mamićev utjecaj danas možda jest slabiji nego nekada, ali je on i dalje jak te mu se kraj ne nazire. Umjesto kraja, Mamić je i u Hercegovini stao na noge pa tamo u svojoj drugoj domovini pokreće biznis i diže luksuznu vilu koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.