‘POKUŠAVAO SAM OPRAVDATI ZDS U HOS-u, ALI VRIJEME JE ZA ZABRANU’: ‘Hrabri ljudi nisu ginuli za insignije! Treba biti protjeran na mjesto srama i vječne osude!’

Autor: N.K

Novi predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić ponovno je aktualizirao u javnosti temu zabrane pozdrava “Za dom spremni” rekavši prije koji dan kako je riječ o civilizacijskom.

Dobronić smatra kako treba povući jasnu crtu između onoga što je crno, a što bijelo te je vrijeme da se pozdrav jasno osudi od strane svih društvenih instanci.

Prema njemu, tu ne može biti razlika poput one da je u nekim uvjetima dopušten, a u nekima nije.

“Nema dvojbe oko ZDS”

“Stvari su jasne: pod tim su pokličem ljudi bili ubijani bez ikakvog povoda i razloga, na temelju nepojmljivih kriterija koji ne mogu i ne smiju postojati. Tu nema nikakve dvojbe”, rekao je Dobronić.

Na njegove riječi žestoko je reagirao Domovinski pokret poručivši kako “nema pravo dirati u svetinje”.

“Dobroniću, tko si ti da im sudiš? Insignije palih vitezova ne može nitko zabranjivati”, poručili su.

Izjave predsjednika Vrhovnog suda sigurno bi mogle doprinijeti tome da ZDS ode u ropotarnicu prošlosti. Među onima koji su to već uložili značajne napore je i Milorad Pupovac iz SDSS-a, član Vladajuće koalicije koja je ovo pitanje pokušala zaobići ne odredivši se jasno, kako se slučajno ne bi zamjerila jednoj ili drugoj strani.

Tako je Vlada Andreja Plenkovića osnovala Vijeće za suočavanje s prošlošću koje je i donijelo zaključak da ZDS ponekad može, a ponekad ne može. Sve to zadaje glavobolje čelnom čovjeku Srba u Hrvatskoj koji unatoč potpori koju daje vladi, ne može ishoditi od premijera odluku da se upotreba ZDS-a u potpunosti zabrani.









Pupovac: “Mogla bi se stvoriti kritična masa za djelovanje Vlade”

Novonastalu situaciju za Dnevno je komentirao Milorad Pupovac. Pozdravlja stav predsjednika Vrhovnog suda i poručuje kako bi se iz svega ovoga mogla roditi kritična masa za djelovanje Vlade.

“Stav predsjednika VS je dobar za RH i njezino pravosuđe, jer takvo naslijeđe koje simbolizira ZDS ne bi smjelo imati legalnost i legalno pokriće, a sudovi bi u toj stvari trebali imati ujednačenu sudski praksu.

Stav predsjednika VS, g. Dobronića, svakako je značajan i teško će ga uz već poznati stav Ustavnog suda netko moći ignorirati. To znači da bi se uz zahtjeve mnogih stranaka u HS, te predstavnike naroda žrtava, mogla stvoriti kritična masa za djelovanje Vlade”, rekao nam je Pupovac.

Dobronić bi u tom pogledu mogao i olakšati poziciju Vlade i umjesto njih voditi bitku koju oni ne žele voditi. Iako nema ovlast da direktno naredi sucima da donose osuđujuće presude zbog pozdrava, Dobronić svojim autoritetom može usmjeriti javnu raspravu i eventualno time utjecati na sudsku praksu.









“Sazrelo je vrijeme za zabranu”

Da je vrijeme da se ZDS zabrani smatra i politički analitičar Tomislav Stipić koji je priznao kako je i sam svojevremeno pokušavao pronaći opravdanja za ZDS.

Međutim, shvatio je da za “zločinački pozdrav nema nikakvog opravdanja”. Naglašava kako je riječ o pozdravu koji je preuzet iz ustaškog nasljeđa i da hrabri ljudi nisu išli u rat zbog pozdrava, nego slobode.

“Priča oko pozdrava „Za dom spremni“ mora završiti jednom zauvijek kako ne bi trajno kontaminirala društvenu scenu. Priznajem, nekad sam i sam pokušavao imati razumijevanja za taj pozdrav u kontekstu HOS-a, postrojbe koja je puno dala za hrvatsku neovisnost. Kao mladi čovjek, pod utjecajem iskrivljenih povijesnih interpretacija, nalazio sam opravdanja i za izvorni „ZDS“ iz 1941. čega se danas iskreno stidim. No, želja za znanjem i glad za kritičkim promišljanjem doveli su me do stupnja prepoznavanja štetnih povijesnih pojava koje i danas uzrokuju nedoumice u političkom i javnom prostoru. Vrijednost toga (za mene osobno) je tim veća što sam sam, bez sufliranja sa strane (kako je to bio slučaj s prijašnjim zabludama), došao do jasne spoznaje o naravi i štetnim posljedicama po društvo jednog zločinačkog pozdrava”, rekao je Stipić.

“ZDS ne može dobiti legitimaciju”

Stipić pozdravlja Dobronićevu izjavu i podsjeća na svoju raniju izjavu kako “nešto što je simbol zla jednog vremena, ne prestaje biti simbolom zla čak i ako ga na rukavu nose hrabri ljudi spremni poginuti za slobodu.

Sudac Dobronić izrekao je puno dobrih stvari u ovo kratko vrijeme kako ga javnost poznaje. No, nitko prije njega, pogotovo ne iz pravosudnih krugova, nije tako jednostavno sublimirao ono što bi svakome trebalo biti jasno: ‘ZDS nije političko ili ideološko, već prvenstveno civilizacijsko pitanje’. I mudro dodaje: ‘Ne može se civilizacija – a pravni sustav jest temelj civilizacije – zasnivati na tome da se veličanje zločina imalo tolerira’. Pozdrav koji je nastao u zla vremena pod zlim ljudima ne može dobiti legitimaciju čak i ako ga na rukavu nose hrabri ljudi koji su se 1991. borili za slobodu. Pozdrav preuzet iz ustaškog nasljeđa, kao njegov apologet, ne može biti mjera za hrabrost i požrtvovnost”, kazao je Stipić.

Osvrnuo se i na kritike koje su stigle na Dobronićev račun.

Podsjeća kako su stotine boraca pale pod drugim insignijama te da su jednako vrijedni kao i HOS-ovci koji su dali svoj život.

“Hrabri vojnici nisu ginuli za insignije”

Dodaje, kako velika većina vojnika HOS-a nije ni znala o ustaštvu te da je prvenstveno bilo riječ o ljudima koji nisu mogli ući u HV, a željeli su ratovati.

“Po onome što znamo o HOS-u, činjenica je da su mnogi ljudi u HOS došli jer nisu mogli ući u regularne postrojbe HV-a, iz raznoraznih razloga. Oni su se htjeli boriti za Hrvatsku i priliku im je pružio HOS. Velika većina njih nije ništa ni znala o ustaštvu, insignijama ‘ZDS’ niti Anti Paveliću. Sve ih je to dočekalo u HOS-u. Dakle, nisu oni išli ginuti za insigniju, nego za slobodu, a HOS im je to omogućio u vrijeme dok HV nije. I to je sva istina. Pojednostavljivati da su ljudi svjesno ginuli pod tim znakom nije više ni opasno, to je ispod svake razine dostojanstva i žrtve upravo tih poginulih ljudi koje ovakav narativ samo može obezvrijediti”, poručuje Stipić.

“Za dom spremni jest zlokobni resantiman”

“U razgovoru za jednu televiziju nakon izlaska iz zatvora, Vlado Gotovac rekao je sljedeće: „U svim našim nevoljama postoji kobni udjel resantimana, najopasnijeg neprijatelja svake raznolikosti. Heine ga je već otkrio na djelu, kao juriš na sve što je bolje, što je ljepše, što je iznad, što je uspješnije, kao juriš koji ne osvaja nebo, već ga pretvara u glib – juriš koji obara u bezobzirno i samodopadno prostaštvo”, govori Stipić i nastavlja:

“Pozdrav ‘Za dom spremni’ jest zlokobni resantiman koji nas vraća u ponor: moralni, duhovni, intelektualni, društveni. Ako je definicija resantimana ‘ponovno doživljavanje nekoga prijašnjega nelagodnog osjećaja; bolno sjećanje koje pobuđuje želju za osvetom’, onda je to i definicija zločinačkog ustaškog pozdrava. Svako nastojanje da se taj pozdrav legalizira ili dopusti u bilo kojoj upotrebi, umanjuje vrijednost borbe za slobodu i pokušava Hrvatsku odvući u njezine najtamnije dijelove povijesti. Iako zabrane same po sebi ne donose uvijek željene rezultate, u potpunosti su nastupile okolnosti kada ‘ZDS’ treba biti protjeran na mjesto srama i vječne osude”.

Dobroniću za ovo treba podrška

Stipić je stava da je Dobronić pokrenuo nešto za što treba dobiti podršku. Kao što je ranije rekao, sada je prilika.

“Jasan stav vodećeg čovjeka hrvatskog pravosuđa i nedvosmislen poziv na civilizacijsko pitanje o suštini jednog zločinačkog pozdrava može biti prvi korak u konačnom raščišćavanju s ružnom prošlošću i zabrani korištenja njezinih zlokobnih resantimana. Zbog toga Dobronić treba dobiti široku javnu podršku za svoje stavove”, zaključuje Stipić.