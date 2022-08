‘POKUŠAVAJU ME UŠUTKATI!’ Moćnici tuže Vidović Krišto, ona im bez straha uzvratila: ‘U pitanju je apsolutno pogodovanje i kriminal’

Autor: Dnevno.hr

Riječki poduzetnici Mirko i Blaž Pavičić tuže saborsku zastupnicu Karolinu Vidović Krišto i zahtijevaju da svakome isplati po 50 tisuća kuna jer ih je, tvrde, uvrijedila prošle godine govoreći u Saboru o prijedlogu da se tadašnjem ministru Zdravku Mariću izglasa nepovjerenje. S obzirom na činjenicu da nije riječ o tužbi za kazneno djelo klevete, nego radi naknade štete, Općinski sud u Rijeci nastavio je praksu hrvatskih sudova da se u takvim slučajevima ne traži od Sabora skidanje imuniteta zastupniku.

Sutkinja Ana Župić pokrenula je postupak i zatražila očitovanje Vidović Krišto o tužbi.

Vidović Krišto je 3. studenog prošle godine, obrazlažući zašto bi Marića, jer je plovio jahtom Blaža Pavičića, trebalo opozvati, kako se navodi u tužbi, izgovorila “čitav niz uvredljivih, klevetničkih izjava kojima cilj nije bio dokazivanje osnovanosti prijedloga za izglasavanje nepovjerenja potpredsjedniku Vlade, nego potpuno bezrazložno prozivanje, vrijeđanje i omalovažavanje tužitelja i to iznošenjem neistinitih činjenica bez ikakvog uporišta”.





“Obitelj Pavičić ima svoju povijest i način poslovanja zbog čega bi svaki ministar, pogotovo financija, morao biti izrazito oprezan. Naime, Mirko Pavičić je socijalistički menadžer koji je privatizirao riječku tvrtku Rijekatekstil te je radio i kao direktor za vrijeme komunizma u tvrtki Brodokomerc. Gospodin Pavičić je vlasništvo nad svojim tvrtkama imao putem offshore tvrtki iz Gibraltara i ostalih poreznih oaza. Offshore tvrtke otrov su za državne blagajne i sve porezne obveznike. Vrlo često se putem offshore tvrtke pere nezakonit novac, to jest novac na koji nije naplaćen porez ili novac stečen kriminalnim aktivnostim”a, citira se u tužbi riječi Vidović Krišto koje su razlog zahtjeva za naknadu štete u visini ukupno 100 tisuća kuna.

Demantiraju tvrdnje saborske zasstupnice

Otac i sin akođer demantiraju tvrdnje saborske zastupnice da je poslovno neaktivna tvrtka u njihovom vlasništvu METIDA d.o.o. 2010. dobila kredit Erste banke od 50 milijuna eura, a sporno im je i što je Karolina Vidović Krišto kazala da su oni »u prijateljskim odnosima i s bivšim ministrom Slavkom Linićem čime ih je, smatraju, prikazala kao ljude »sklone povezivanju s osobama na pozicijama moći koje im omogućuju da putem istih te koruptivnim radnjama, prevarama i protupravnim poslovanjem i postupanjem posluju i ostvaruju korist«.

Karolina Vidović Krišto kaže će protiv nje uslijediti još ovakvih tužbi, a s ciljem da je se pokuša politički ušutkati, ali i tvrdi da je zapravo zadovoljna što će se na sudu suočiti s ocem i sinom Pavičićem.

“Super, potrebno je konačno rasvijetliti kako to oni posluju. Mirko Pavičić bio je direktor u komunizmu i to u firmi koju je kasnije preuzeo u svoje vlasništvo. Naravno da je on onda socijalistički menadžer, ne razumijem što je tu sporno. Neka se na sudu dokaže da on nije socijalistički menadžer. Drugo, općepoznato je da Grad Rijeka pogoduje Blažu Pavičiću, dajući mu za kikiriki u najam prostore na najatraktivnijim lokacijama, koje on zatim dalje iznajmljuje drugima za ogroman novac. Da se ovakvo nešto događa u Berlinu ili Beču – glave bi padale. U pitanju je apsolutno pogodovanje i kriminal, a posljedica je toga da su, zato što je na taj način gradski proračun oštećen, valjda jedino u Rijeci fasade u gorem stanju nego u Zagrebu. O svemu će tome biti govora na sudu”, rekla je jučer Vidović Krišto.