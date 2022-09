POKUŠAO UĆI NA TRAJEKT KOJEG NIJE BILO: Vozilom sletio u more i poginuo

Autor: Dnevno.hr

Prošlog petka oko ponoći, na trajektnom pristaništu Valbiska, došlo je do tragedije kada je 55-godišnji hrvatski državljanin koji je upravljao osobnim vozilom marke Volkswagen pokušao ući na trajekt.

“Stradali je, u namjeri ukrcaja na trajekt koji prometuje na relaciji Valbiska – Merag (otok Cres), dolaskom do ruba rampe za ukrcaj na trajekt, a na kojoj u blizini nije bilo pristalog trajekta, vozilom sletio u more uslijed čega je došlo do potonuća vozila i vozača”, navodi se u policijskom priopćenju.

Tijelo preminule osobe je prevezeno na nadležni odjel KBC Rijeka gdje će danas tijekom dana provesti obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti.