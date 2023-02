‘POKUŠAO SAM SPASITI SVOJU PRINCEZU!’ Shrvani otac koji je držao preminulu kćer za ruku: ‘Nisam se nadao’

Fotografija shrvanog oca koji za ruku drži svoju preminulu kćer postala je simbol stravičnog koji je pogodio područje Turske i Sriji, u kojem je po najnovijim procjenama umrlo više od 24.000 ljudi. Jedini što je vidljivo od djevojčice je njena beživotna ruka, za koju ju drži emocijama preplavljani otac.

Mesut Hancer sjedio je tog kobnog dana na strašnoj hladnoći, a izraz lica govori o tuzi koju osjeća u ovom tragičnom trenutku.

Njegova kći Irmak Leyla ležala je mrtva pod ruševinama, njen otac ju je odbijao pustiti. Njeni beživotni prsti virili su iz madraca na kojem je spavala kad je u ponedjeljak pred zoru udario prvi potres.

Shrvani otac svoju je kćer sada sahranio. Obratio se medijima kako opisao što osjeća u tom trenutku.

This photo of a father in Kahramanmaraş, Turkey, holding the hand of his dead daughter, who died while stuck under the rubble, is truly one of the most heartbreaking things I’ve ever seen. pic.twitter.com/G45XJM1TkI

— Sakir Khader (@sakirkhader) February 7, 2023