POKUŠAO PREVARITI KAMERE ZA NADZOR PROMETA! Na kraju ga ipak stigla kazna, skupo će platiti svoje grijehe

Autor: Daniel Radman

Mladić (21) je proglašen krivim i osuđen zbog neobičnog uređaja kojeg mu je policija pronašla u automobilu kada je zaustavljen u Jurovskom Brodu, piše Danica.hr. On je upravljao osobnim automobilom u kojemu je pronađen uređaj koji je imao za cilj ometanje ili otkrivanje uređaja koje koriste ovlaštene osobe za nadzor prometa na cestama.

Branio se kako automobil uopće nije njegov, nego očev, te da je uređaj u automobilu zapravo obična kamera. Osumnjičeni se nije odazvao na sudsko ročište, ali je sudu dostavio fotografiju kamere. Ipak, sutkinja je povjerovala policajcu koji ga je zaustavio.

“Sjećam se dobro te kontrole u kojoj sam odmah utvrdio da vozač ispred sebe na ploči ima ugrađen uređaj za koji sam osobno utvrdio da se radi o uređaju koji ima cilj ometanje ili otkrivanje uređaja koje koriste ovlaštene osobe za nadzor prometa”, rekao je policajac tijekom svjedočenja na sudu.





“Uređaj na fotografiji koju je okrivljenik priložio uz prigovor je zaista fotografija kamere, a ne tog uređaja. Ali ja se dobro sjećam izgleda uređaja, iako ga nisam fotografirao na licu mjesta. Vozač je rekao da je to vozilo od oca i da je to kamera. No ja sam na mjestu događaja neposrednim opažanjem utvrdio da se radi o uređaju koji služi ometanju uređaja koje koriste službene osobe”, dodao je.

Mladić je u konačnici kažnjen s s 2000 kuna, te će morati platiti 100 kuna za troškove sudskog postupka. S obzirom da je presuda nepravomoćna, dostupna mu je mogućnost žalbe.