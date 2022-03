POKUŠALA IZNIJETI MILIJUNE IZ UKRAJINE, PALA NA GRANICI: Supruga bivšeg ukrajinskog zastupnika mogla bi se suočiti s dugotrajnom zatvorskom kaznom

Supruga bivšeg zastupnika Narodne fronte Ihora Kotvitskog, pokušala je iz Ukrajine preko Zakarpatje prenijeti hrpu novca u Mađarsku.

Naime, kako navodi RTL, riječ je o iznosu od 28 milijuna dolara i 1,3 milijuna eura.

Anastasija Kotvitska novac je nosila u torbama.

No, zaustavili su je i priveli na granici s Mađarskom, javlja Interfax.

“Prema operativnim informacijama, carinici su je uhvatili u ilegalnom prenošenju 28 milijuna dolara i 1.3 milijuna eura preko državne granice, na kontrolnom punktu Vilok u Mađarskoj. Novac je bio u koferima bez deklaracije i mimo carinskih propisa”, piše u priopćenju koje je objavio Interfax.

Navodi se da je pokrenut kazneni postupak, a prema odredbama mađarskog kaznenog zakona, prijeti joj kazna od tri do šest godina zatvora.

