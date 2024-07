Pokušaj atentata koji je uznemirio svijet: Ovo su sada ključna pitanja koja traže hitne odgovore

Autor: B.T.

Bivši predsjednik Donald Trump nastavlja s Republikanskom konvencijom u Milwaukeeju ovog tjedna nakon pokušaja atentata u subotu, koji je imao velike posljedice za politiku i nacionalnu sigurnost SAD-a, ali ostavio političare s obje strane političkog spektra u šoku, piše Politico.

Društvenim mrežama kruži mnogo lažnih informacija dok policija i Trumpova kampanja pokušavaju saznati što se dogodilo i zašto. Brzi odgovori su posebno važni dok sigurnosni službenici rade na osiguravanju Milwaukeeja prije Republikanske nacionalne konvencije. Oko 2400 delegata dolazi u grad kako bi vidjeli koga je Trump odabrao za svog kandidata za potpredsjednika i službeno nominirali bivšeg predsjednika za vrh liste.

“Dok se program odvija prema planu, mnoga pitanja ostaju o pucnjavi koja je odnijela život jednog vatrogasca i ranila još dvije osobe, uključujući Trumpa”, piše Politico i navodi neka od ključnih pitanja koja će razmatrati službenici za provođenje zakona, Trumpova kampanja i članovi Kongresa.

Zašto je napadač ciljao Trumpa?

Snajperist je ubio osumnjičenog napadača, 20-godišnjeg Thomasa Matthewa Crooksa, nedugo nakon što je ispalio hice. Crooks je živio u Bethel Parku, Pennsylvania, gornje srednjoj klasi predgrađa oko sat vremena vožnje od mjesta gdje se održavao Trumpov skup. Radio je kao bolnički pomoćnik u Bethel Park Skilled Nursing and Rehabilitation Center, izvijestio je The New York Times, i nije imao kazneni dosje.

FBI još uvijek istražuje Crooksov profil i što ga je motiviralo za napad. Da bi to saznali, ispitivat će prijatelje i obitelj te pregledavati njegovu online povijest kao i sve pisane materijale koje je ostavio. Jedan službenik za provođenje zakona rekao je da istražitelji pregledavaju Crooksove objave na Discordu, popularnoj aplikaciji za razmjenu poruka i interakciju s drugima.

Crooks je bio registrirani republikanac, ali je jednom donirao 15 dolara Progressive Turnout Projectu, organizaciji za izlazak na glasanje povezanoj s demokratima, prema javno dostupnim podacima.









Predsjednik Joe Biden u nedjelju je pozvao Amerikance da ne špekuliraju o motivima napada. “Neka FBI radi svoj posao,” rekao je, istovremeno pozivajući na “neovisnu reviziju.”

Kako se ovo dogodilo dok je Trump bio pod zaštitom Tajne službe?

Trump ima cjelodnevnu zaštitu Tajne službe jer je bivši predsjednik. Iako njegovi skupovi često privlače desetke tisuća posjetitelja, svaka osoba podliježe intenzivnim sigurnosnim provjerama i mora otvoriti torbe i proći kroz detektore metala kako bi ušla. Napadač je pucao na Trumpa s oko 150 metara udaljenosti, s krova koji je bio blizu vanjskog skupa ali izvan mjesta događaja. Nije jasno zašto Tajna služba nije osigurala to područje i zašto je trebalo toliko dugo da reagiraju. Metak je okrznuo Trumpovo uho — samo malo dalje od onoga što su mnogi rekli da bi bio smrtonosan pogodak u glavu.









Trump je pao na tlo nakon što se to dogodilo, a tjelohranitelji su skočili na njega da ga zaštite. Dok su se dizali, Trump je podignuo šaku u zrak i pozvao svoje sljedbenike da se “bore” prije nego što su on i tjelohranitelji napustili pozornicu.

Predsjednik Odbora za domovinsku sigurnost Senata Gary Peters trebao je razgovarati s ministrom domovinske sigurnosti Alejandrom Mayorkasom u nedjelju, izvijestio je Axios, dodajući da će odbor provesti istragu koja će uključivati i saslušanja. Predsjednik Odbora za obavještajna pitanja Predstavničkog doma, zastupnik Mike Turner (R-Ohio), rekao je u nedjelju na CNN-u da odbor još nije dobio brifing, ali da želi znati je li do povrede došlo zbog problema s protokolom ili neadekvatnog financiranja.

Što je još napadač planirao?

Policajci su pronašli pušku u stilu AR uz Crooksovo tijelo, ali još nisu rekli kako je nabavio oružje. Associated Press je citirao dva neimenovana izvora koja su rekla da je oružje pripadalo njegovom ocu.

Vlasti su izvijestile da su pronašle eksplozive — uključujući improviziranu eksplozivnu napravu (IED) — u automobilu kojim je Crooks upravljao i koji je bio smješten blizu Trumpovog skupa. Dodatno, pronađeni su materijali za izradu bombi u Crooksovoj kući, izvijestio je Associated Press.

Hoće li republikanci vjerovati FBI-ju da provede istragu?

Republikanci i konzervativni medijski predstavnici već postavljaju pitanja o tome treba li vjerovati FBI-ju da istraži pokušaj atentata. Oni ističu da su agenti FBI-ja proveli pretragu Trumpovog privatnog kluba Mar-a-Lago na Floridi nakon što je navodno odbio predati povjerljive dokumente.

Bivši republikanski suparnik Ron DeSantis ukazao je na istragu FBI-ja o pucnjavi 2017. godine kao znak da washingtonska “birokracija” možda nije dorasla zadatku. Biro je zaključio da je napadač u tom slučaju izvršio masovnu pucnjavu kako bi izazvao “samoubojstvo policajcem”, iako su druge agencije utvrdile da je to bio čin nasilnog političkog ekstremizma. Visoki dužnosnik priznao je tijekom saslušanja u Predstavničkom domu 2021. da bi pucnjava danas bila okarakterizirana kao “domaći terorizam.”

Kako će pokušaj atentata utjecati na Republikansku nacionalnu konvenciju?

Službenici su u nedjelju rekli da neće mijenjati operativne sigurnosne mjere na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji s obzirom na to da su već proveli opsežno planiranje tijekom posljednjih godinu i pol dana. Nema “poznatih artikuliranih prijetnji” protiv RNC-a ili bilo koga tko posjećuje RNC, rekao je specijalni agent FBI-ja Michael Hensle.

Guverner Wisconsina Tony Evers zatražio je u nedjelju da se oružje zabrani izvan tzv. mekog perimetra konvencije i pozvao druge službenike da poduzmu dodatne mjere kako bi zaštitili sudionike, izvijestio je Milwaukee Journal Sentinel. Trump je u nedjelju rekao da je razmatrao odgoditi svoj dolazak za dva dana, ali se odlučio protiv toga. Stigao je u Milwaukee u nedjelju navečer.

“Upravo sam odlučio da ne mogu dopustiti da ‘napadač’ ili potencijalni atentator promijeni raspored ili bilo što drugo,” objavio je Trump na društvenim mrežama u nedjelju poslijepodne. Službeno će prihvatiti nominaciju u četvrtak.

Kako će pucnjava promijeniti kampanju uoči izbora?

Bidenova kampanja povukla je digitalne oglase iz etera odmah nakon pucnjave i zaustavila predsjednikove planove kampanje i službenih putovanja. Potpredsjednica Kamala Harris odgodila je nadolazeće zaustavljanje kampanje u West Palm Beachu na Floridi, gdje je trebala razgovarati o pravima na pobačaj u blizini Trumpove baze. Događaj je bio najavljen samo nekoliko sati prije početka Trumpovog skupa u subotu.

Dodatno, Biden je odgodio put u Teksas kako bi obilježio 60. godišnjicu Zakona o građanskim pravima tijekom posjeta Predsjedničkoj knjižnici LBJ-a. Umjesto toga, obavit će planirani intervju za NBC iz Bijele kuće i nastaviti s kampanjskim događajem u Las Vegasu u utorak.

Dušnosnik Bidenove kampanje rekao je za POLITICO da će Biden i Demokratski nacionalni odbor nakon intervjua u ponedjeljak “nastaviti prikazivati kontrast između naše pozitivne vizije za budućnost i Trumpove i republikanske unatrag okrenute agende tijekom tjedna.”