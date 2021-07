POKRENUT DRUGI PREDMET PROTIV TOMAŠEVIĆA: Benčić ga brani, kaže da cijeli slučaj nastaje zbog ‘samo 700 kuna’: ‘Za tu poziciju je teško pronaći nekoga’

Autor: Daniel Radman

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa odlučilo je otvoriti predmet protiv Tomislava Tomaševića, odlučeno je nakon radnog sastanka.

Problem je imenovanje Tomislava Lauca u Upravno vijeće bolnice Srebrnjak, o čemu je naš portal pisao još u petak. Podsjetimo, Lauc je bio donator kampanje Tomislava Tomaševića, za kampanju mu je donirao 10.000 kuna što je bio i najveći iznos koji je primio novi zagrebački gradonačelnik.

U nešto više od mjesec dana otkako je stupio na vlast ovo je drugi predmet protiv Tomaševića pred povjerenstvom, prethodno je zbog imenovanja u Holdingu, “suprotno proceduri”, otvoren još jedan predmet.

Za Benčić imenovanja nije sporno

Ovim povodom pred novinare je stala Sandra Benčić, koja u Laucovom imenovanju ne vidi ništa sporno. Napomenula je da on, Lauc, kao član Upravnog vijeća neće biti zaposlenik Srebrnjaka te da će za svoje sudjelovanje u Upravnom vijeću dobiti naknadu od svega 700-750 kuna.

“Za tu poziciju je teško pronaći nekoga, jer to mora biti netko tko nema motivaciju u novcu, članovi Upravnog vijeća dobivaju naknadu od 700-750 kuna mjesečno. Lauc je na to pristao jer mu je stalo do realizacije programa i projekta”, izjavila je pa dodala kako je više od tisuću ljudi doniralo koaliciju”Možemo!” te se upitala jesu li svi oni diskvalificirani.

Napomenula je da bolnica Srebrnjak trenutno provodi najveći projekt iz EU fondova koji ima Zagreb, vrijedan pola milijarde kuna.

“U dvije godine od potpisivanja ugovora gotovo ništa nije napravljeno, osim opstrukcija, a ako se ne ispuni sve iz ugovora, Zagrepčani će morati vratiti taj novac”, napomenula je.