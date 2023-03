‘POKRAO JE I SVOG TATU, ČOVJEKA U KOLICIMA!’ Cure mučni detalji o ubojstvu povučenog Varaždinca: Sačekao ga je i ubio bez milosti

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Sve više detalja oko ubojstva Varaždinca Željka Hatlaka izlazi na vidjelo.

Policija za njegovo ubojstvo sumnjiči 44-godišnjeg Kristijana S. iz sela kraj Križevaca.

Kako piše Jutarnji list, radi se o čovjeku s debelim policijskim dosjeom.





Naime, policija je utvrdila da je ubojstvo bilo planirano, ubojica je 24. veljače sačekao Hatlaka pred kućom u Varaždinu, izrešetao ga hitcima iz vatrenog oružja, sakrio tijelo, okrao ga i počeo prodavati ukradeno.

Osumnjičeni je zbog drugih kaznenih djela već završio u istražnom zatvoru, a 31. ožujka mu je pridodana kaznena prijava zbog teškog ubojstva. Policija je tijekom pretrage imovine Kristijana S. pronašla vatreno oružje kojim je ubijen Željko Hatlak.

‘I vlastitog oca je pokrao’

O osumnjičeniku za ubojstvo u njegovom selu nitko nema lijepe riječi.

“Pokrao je i vlastitog oca, čovjeka u invalidskim kolicima, dok je on bio u bolnici. Inače, otac, bivši željezničar, sina nije puštao u kuću. Svi mi susjedi smo ga se klonili, niti u jednu kuću nije bio dobrodošao. Krao je što je stigao, mi to kažemo ‘oči vide, ruke nose‘. Ima sestru i brata koji su zaista sjajni i vrijedni ljudi, samo je on u obitelji problematičan”, rekao je Jutarnjem mještanin Donjeg Cubinca.

Hatlak je osumnjičenog navodno upoznao kada je ovaj živio u Varaždinu, gdje se oženio i razveo te ima dvoje odrasle djece. Nakon Varaždina otišao je u Osijek, no i od tamo se odselio pritisnut policijskim prijavama.

Hatlak je bio miran čovjek, živio je povučeno u središtu Varaždina u kući ispred koje ga je, sumnja se, Kristijan sačekao i ubio bez milosti. Zatim mu je otuđio automobil i u Karlovcu ga parkirao ispred stambene zgrade.