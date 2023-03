POKOŠKALE SE PEOVIĆ I PETIR! Krenula rasprava o neradnoj nedjelji: ‘Ako ste vi glas žena radnica jao si ga njima’; ‘Ne spuštam se na vašu razinu’

Autor: M.P.

U nastavku 15. sjednice Hrvatskoga sabora zastupnici raspravljaju o neradnoj nedjelji, tj. konačnim izmjenama Zakona o trgovini kojima se to pitanje uređuje.

Trgovine bi nedjeljom u pravilu bile zatvorene, a trgovci bi mogli odabrati 16 nedjelja u godini tijekom kojih bi radili. Vlada predlaže da novi zakon stupi na snagu 1. srpnja, a da se radi prilagodbe poslovnih subjekata u ovoj godini 16 radnih nedjelja ne ubraja u nedjelje koje su do stupanja na snagu novog zakona bile radne.

U odnosu na prvo čitanje Zakona, osnovna se razlika odnosi na zabranu rada pekarnica nedjeljom.





Zahtjevi za stankom

No, prije rasprave stanku je tražio Božo Petrov (Most).

“Kome vlada želi omogućiti 16 neradnih nedjelja? Radnicima ili skladištima i tržnicama i prodajnim objektima? Ako se nadate da oni imaju pravo glasa, onda ste u dobitku, da nije tragično, bilo bi komično. Kada je prodajni objekt zatvoren to ne znači i ne piše da poslodavac ne može radniku reći da puni police za idući dan!”, upozorava Petrov.

Anka Mrak Taritaš također je tražila stanku.

“Majmun digne kamen, vidi zmiju i padne u nesvijest, kada se probudi to opet napravi, ovo je treći pokušaj zabrani rada nedjeljom, dva puta je Ustavni sud rekao da to nije dobro, no ova Vlada, Penkovićeva vlada, želi se dodvoriti Crkvi, to je prigodno učiniti u godini prije izbora, najmanje su važni oni koji rade, umjesto da radnici to s poslodavcima riješe i zakonom definiramo cijenu rada nedjeljom, ne, Vlada je odlučila reći da je omogućila da ne rade nedjeljom”, rekla je zastupnica.

Katarina Peović (RF) pridružila se kolegama.

“Subota nije u bibliji, zato su nam radnici dobili na poklon nešto malo više slobodnih nedjelja, prva ideja vam je bila 14 dana. Donijeli ste to jer je popularno, ali radnike digitalnih platformi ne mislite zaštiti neradnom nedjeljom i višom cijenom rada? Mi ćemo to podržati, mrvice sa stola HDZ-a? Cilj ove Vlade je učiniti radna mjesta prekarnima”, smatra.









Pokoškale se Petir i Peović

“Ako ste vi glas žena radnica jao si ga njima, jučer ste organizirali okrugli stol na kojem ste s teolozima pričalo o uvođenju neradne nedjelje”, rekla je Peović Marijani Petir. Nakon toga je nastavila govoriti iako joj je vrijeme istekli, na što ju je upozorio Jandroković.

“Kolegice Peović, bar se ponašajte u skladu s pravilima”, opominje Jandroković, a onda se obranila i Petir. “Kolegica Peović omalovažava mene i sve koji misle drugačije, jadni su oni koji se uzvisuju tako da bi druge ponizili, ja se na tu razinu neću spuštati”.

Krenula rasprava

Zatim je Jandroković odredio stanku od 5 minuta, nakon koje Zakon predstavlja ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović.









“Ovim zakonom Hrvatsku činimo boljim mjestom za život”, rekao je u izlaganju Filipović, a prvi se s replikom javio HDZ-ov Josip Borić, koji je ljevicu optužio da se protivi zakonu koji promiče prava radnika.

Davor Dretar ministra pita zašto su iz Zakona isključene benzinske postaje.

“Ostale su unutra, jedan od razloga je kontinuirana opskrba stanovništva, uvijek netko može zlorabiti situaciju, no institucije će intervenirati ako će netko koristiti benzinsku postaju osim onoga što im je core biznis”.

“Od 1. srpnja do kraja godine trgovci će imati 16 neradnih nedjelja, a od 1. siječnja iduće godine 16 neradnih nedjelja će biti tijekom godine”, objavio je još ministar.

Katarina Peović: Mrvice sa stola

“Kada završim s replikom donijet ću vam poziv za prosvjed u petak, vaši kolege iz HDZ-a ne bi trebali manipulirati, jasno sam rekla da ćemo podržati zakon, opozicija podržava da se ne radi nedjeljom, iako ovo nije zabrana. Smanjujete broj radnih nedjelja, mrvice sa stola, moramo prihvatiti bilo što. Oni koji to relativiziraju isto nisu u redu”, poručila je Peović, na što joj je ministar zahvalio što će kao oporba podržati zakon.

No, Peović je tu vidjela povredu poslovnika.

“Jučer ste bili na tribini na kojoj su bili teolozi, a ne na onoj s radnicima Bolta, Wolta… Ne borite se za radnička prava”.

Branko Grčić (SDP) rekao je da načelno podržavaju zakon, no žali se što nije odgovoreno na važna pitanja.

“Očito će se ipak događati da će on line trgovina raditi i nedjeljom, netko će morati izdati račun, kako izdati račun ako trgovina ne radi? Niste odgovorili precizno na dva takva pitanja”, pobunio se.

“Neće nitko prepakiravati i raditi to što ste rekli. Hoće li netko izdavati račun ili ne, živimo u uređenoj državi, zna se što je online prodaja”, odlučan je Filipović.

Puljak: Konobari i kuhari nemaju obitelji? A suvenirnice uz crkve?

Marijana Puljak ministra je pitala o iznimkama iz Zakona.

“Glavni motiv je ženama omogućiti na u nedjelju budu s obitelji, navodite iznimke pa me zanima imaju li kuhari i konobari obitelji? Zanimaju me i vjerske ustanove, tamo će suvenirnice raditi nedjeljom?”, pitala je Puljak.

“Nastupate sa svjetonazorski druge pozicije od mene kao predlagatelja, ne znam zašto bi vam smetalo da nešto vezano uz Crkvu radi nedjeljom, tada se ide na misu”, odgovara ministar. “Nikome ne treba biti teško obavljati kupnju petkom ili subotom”, dodaje.

Marijana Petir pitala je o praksi stranih trgovačkih lanaca koji u matičnim zemljama ne rade nedjeljom.

“Ustavni sud je rekao da država ima pravo regulirati radno vrijeme, ja sam puno truda uložila da doprinesem tom sadržaju Zakona. Zanima me kako komentirate da trgovački lanci u matičnim državama ne mogu raditi nedjeljom i uredno to pokušavaju činiti u Hrvatskoj?”.

“Svakako ste dali veliki doprinos, hvala na tome. Istaknuli ste da često napadi na zakona o trgovini dolaze od trgovačkih lanaca koji u matičnim zemljama ne rade, ne pada im napamet raditi tako u Njemačkoj. Svi koji prigovaraju da će se otpuštati ljudi, progovaraju u ime tih trgovačkih lanaca”, rekao je Filipović.

Boris Lalovac izrazio je jednu dilemu.

“Podržavamo zakon u dijelu gdje se štiti radnike, no radnici u maloprodaju su najniže plaćeni, imate li podatak koliko su neoporezivi primitci koje je Vlada dala, koliko su trgovci isplatili?Bojimo se da ne bi trgovci zloupotrebljavali zakon i rekli da im neće povećati plaće”.

“Imali smo situacije da se trgovački lanci nisu ponašali najkorektnije, nekima je bio problem dostaviti i cijene da građani mogu komparirati. Što se tiče isplate neoporezivog dijela, razmislit ćemo o tome da netko ne bi zlorabio tu situaciju”, tvrdi ministar.

HDZ-ovci hvale ministra

Zatim su se zaredale replike HDZ-ovaca, Mladen Karlić je rekao da se trebamo staviti u poziciju djeteta čiji roditelji rade nedjeljom, a s tim se složio ministar koji poručuje: Treba misliti na djecu, majke, očeve, to je temelj hrvatskog društva.

“Važno je da pronađemo balans između posla i obitelji. Ne vjerujem da će nekome pasti na pamet i zlorabiti zakon, no tu su institucije koje će se pobrinuti da se takvi kazne”, rekao je o inspekcijama i mogućnostima kažnjavanja onih koji te toga ne budu pridržavali.

Miro Totgergeli je Petrova i Glasovac optužio da su iznijeli zajednički stav o tome da će se možda police slagati nedjeljom. “Valjda su se zajedno na Pantovčaku dogovarali”, primijetio je HDZ-ovac.

Zekanović: Neka kolegice s ljevice ne budu licemjerne

Hrvoje Zekanović se također javio za repliku.

“Danas je dan žena, mogli smo jutro slušati kako su kolegice s ljevice govorile o ženskim pravima, a mi danas raspravljamo o zakonu koji će pomoći u statusu žena koje rade u trgovini, zakon nije idealan, ali ide u pravom smjeru. To je najbolji poklon ženama za osmi ožujka, pozivam kolegice s ljevice da ne budu licemjerne i da podrže zakon”.

Ministar Filipović se složio da ovaj zakon posebno vodi računa o položaju žena jer ih je skoro 86 tisuća zaposleno u maloprodaju.

Željko Pavić (Socijaldemokrati) imao je nešto žešću retoriku.

“Stavke u zakonu ukazuju na drugačije stanje. Nemojte zaboraviti, cilj je dobar, no u zakonu neke stvari nisu dobro definirane. Imate sindikate koji se bune jer imate preveliki broj radnih nedjelja, HUP nije zadovoljan jer nisu moglo pregovarati o radnoj nedjelji, ceh trgovaca kaže da zakon nije dobar. Pekari se bune, jedan me pitao kako će ispeći duplo više kruga u subotu da namiri što ne radi u nedjelju. Benzinske ćete pretvoriti u mini markete”, tvrdi zastupnik.

Filipović samo kaže:

“Ovi što ne mogu jesti kruh star jedan dan neka ga sami peku”.