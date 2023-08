Pokopana Prigožinova desna ruka, jezive su njegove riječi: ‘Dobrodošli u pakao’

Suosnivač i vojni zapovjednik ruske plaćeničke skupine Wagner pokopan je u četvrtak u blizini Moskve, nakon što je poginuo u još uvijek neobjašnjenoj zrakoplovnoj nesreći u kojoj je život izgubio i njegov šef Jevgenij Prigožin.

Dmitrij Utkin (53), čiji je pozivni znak “Wagner” dao ime privatnoj vojsci, pokopan je u Mytishchiju, u predgrađu glavnog grada, na ceremoniji koju je osiguravala ruska vojna policija, prema popularnom online kanalu vijesti Shot.

Prigožin je pokopan u utorak na jednako diskretnoj ceremoniji u svom rodnom gradu Sankt Peterburgu, koja je bila u oštrom kontrastu s njegovom glasnom prisutnošću na društvenim mrežama.

Prije Wagnera, Utkin je služio kao časnik specijalnih snaga u vojnoj obavještajnoj službi GRU, gdje je imao čin potpukovnika.

Borio se za Wagner u vojnim kampanjama Moskve u Siriji i Ukrajini, a fotografiran je 2016. u Kremlju s predsjednikom Vladimirom Putinom.

Krajem lipnja, izvor je rekao Reutersu da je Utkin bio vođa naoružanog konvoja Wagnerovih pobunjenika koji su napredovali prema Moskvi kako bi poduprli Prigožinov zahtjev da vojno vodstvo podnese ostavku zbog neuspjeha u onome što Moskva naziva svojom “specijalnom vojnom operacijom” u Ukrajini.

Kratkotrajna pobuna predstavljala je najveći izazov Putinovoj vladavini otkako je došao na vlast 1999. godine, potaknuvši predsjednika da optuži njezine vođe za “izdaju” i “nož u leđa”.

Utkin, Prigožin i Wagnerov šef logistike, Valery Čekalov, bili su među 10 ljudi koji su poginuli kada se Prigožinov privatni zrakoplov Embraer Legacy 600 srušio sjeverno od Moskve u kolovozu.

