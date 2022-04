‘POKOPALA SAM SUPRUGA MEĐU JAGODE!’ Ukrajinka stigla u Hrvatsku, plače i prisjeća se posljednjeg trena: ‘Dozivala sam ga, ali više nije odgovarao’

Autor: N.K

U Hrvatsku je iz Ukrajine stiglo oko 12 400 izbjeglica, a država se trudi njihov boravak ovdje učiniti što lakšim.

Mnogi od njih ostali su bez svega, pa i najmilijih. Jedna od njih je Tatiana Rusanova, profesorica iz Mariupolja koja je stigla u Vrbovec, a za RTL direkt ispričala je kako je supruga kojeg su ubili Rusi pokopala u vrtu, a onda s kćeri bježala od podruma do podruma kako bi se sakrili od raketnih udara.

Tatiana je iz Mariupolja krenula 13. ožujka, preksinoć je stigla u Vrbovec sa svojom kćeri i još četvero drugih.

“Ljudi koji su tamo ostali, koliko ja znam nemaju vodu i čak uzimaju vodu iz radijatora da nešto popiju. Toliko je grozna situacija. Kad je počeo rat 24. veljače, doslovno kroz tri dana nestalo je struje, vode, plina, telefonskih linija. Ljudi su bježali iz jedne regije u drugu, ruska vojska ih nije puštala”, govori.

Kaže, Rusi su putem tražili da izbrišu sve fotografije s mobitela. Ostala joj je jedna s kćeri i suprugova, koji je poginuo prošli mjesec. “Zadnje čega se sjećam je trenutak kad mi je suprug dodao psa u sklonište, malo štene. On i roditelji su ostali gore, izvan skloništa. Svi smo legli na pod, tako smo se štitili od bombardiranja. Kad je sve stalo, zvali smo i nije odgovarao. Nema ga. Pogodio ga je geler u karotidnu arteriju. Bilo je nemoguće dobiti liječnike, bolnica je bila srušena. Pokopali smo ga u našem vrtu gdje su rasle jagode. Mi znamo da je on ondje. To je sve”, rekla je.

“Opet su počeli bombardirati. Onda mi smo se opet spustili u taj podrum. Taj podrum nije ni bio od naše zgrade. Nije bio za skrovište. Bio je vlažan i tamo je hladno. Tamo smo ostali cijelu noć. Bombardirali su aerodrom koji je sedam kilometara od nas”, prisjetila se Tatiana.