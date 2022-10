POKOLJ U RUSKOJ VOJNOJ BAZI! Ubijeno 11 ljudi: ‘To je terorizam’

Ruski mediji javljaju o pokolju u ruskoj vojnoj bazi u regiji Belgorod.

Dva vojnika dobrovoljca u subotu su pucala na druge vojnike na ruskom vojnom poligonu u blizini Ukrajine, ubivši 11 i ranivši 15 drugih, prije nego što su ubijeni, priopćilo je rusko ministarstvo obrane.

Ministarstvo je u priopćenju navelo da se pucnjava dogodila u regiji Belgorod u jugozapadnoj Rusiji koja graniči s Ukrajinom. Rečeno je da su dva dobrovoljca iz neimenovane bivše sovjetske nacije pucala na druge vojnike tijekom vježbe gađanja i ubijena uzvratnom vatrom.

Ministarstvo je incident nazvalo terorističkim napadom, prenosi Sky News.

‼️#Russian Ministry of Defense: “At a training ground in #Belgorod region, during a training session with volunteers, 2 terrorists fired at the unit personnel.

As a result 11 people were killed, 15 were injured. Terrorists were killed by return fire.”

— NEXTA (@nexta_tv) October 15, 2022