POKLON OD STOŽERA? ZA BLAGDANE NEMA NOVIH MJERA! Božinović: ‘Ja sam tu u Bruxellesu i bez covid potvrde i FFP2 maske ne možeš izaći iz stana’

Autor: L.B.

Ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović u četvrtak je za RTL Danas rekao kako za Božić i Novu Godinu neće uvoditi nove korona mjere.

“Činjenica je da nam već par tjedana brojevi padaju, sada je to na 15 posto manje nego tjedan prije. S mjerama koje su donesene i koje se provode nam je cilj da Hrvatska ostane otvorena za razliku od velike većine članica EU. Ja sam tu u Bruxellesu i bez covid potvrde i FFP2 maske ne možeš izaći iz stana”, rekao je Božinović.

Na pitanje što će sanitarni inspektori učiniti ako im vojska zabrani ulaz na Pantovčak, Božinović je rekao da je jasno kako su tamo svi cijepljeni. Što misli o predsjednikovim porukama i njegovom ponašanju te komentarima protiv mjera, Božinović je rekao.

‘Mislim da je predsjednik svojim cijepljenjem poslao poruku’

“Mislim da je on sa svojim cijepljenjem, dakle tri puta se cijepio, poslao poruku da shvaća da je ovo ozbiljna zdravstvena prijetnja i da se ljudi trebaju zaštiti. Bolje zaštite od cjepiva nema. Sve statistike pokazuju da je u zemljama gdje se više ljudi cijepilo, manje umrlo.”

Što se tiče referenduma koji organizira MOST, protiv covid potvrda, kaže kako rade sve najbolje za hrvatske građane i sve se radi u korist građana i sprječavanje širenja epidemije.

“Moramo prihvatiti činjenicu da živimo u doba pandemije i da se u skladu s tim trebamo ponašati”, rekao je. te prokomentirao i trajanje booster doze te rekao kako u ovom trenutku ne postoje analize koje bi mogle relevantno dokazati koliko traje zaštita booster dozom.

‘Ponosni smo na put koji je Hrvatska prošla ka Schengenu’

“Znamo da 25 posto povećava imunosti, ali ne znamo kojom brzinom će se to smanjivati te nitko ne može odrediti datum, odnosno vrijeme koliko će vrijediti COVID potvrda. To je otvorena priča”, istaknuo je.

Vezano za konačni ulazak u schengensku zonu Božinović govori da to ovisi o dinamici, ali očekuje da će to biti tijekom francuskog predsjedništva. Tada ćemo ukinuti sve kontrole na kopnenim, cestovnim i zračnim graničnim prijelazima Hrvatske prema EU. Upitan hoće li to biti u kolovozu iduće godine, odgovorio je:









“Ne, vidjet ćemo što je dinamika, vidjet ćemo što je cilj. Jasno je da je Hrvatska prošla najrigorozniji put ka Schengenu i na to smo ponosni”, rekao je.