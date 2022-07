‘POKAZAO SE KAO FEJK, NEKA SE TOPI U VLASTITOJ MRŽNJI!’ Jandroković pred nacijom ribao Milanovića: ‘Pokazao se kao nevjerodostojan, šporke riči svaki dan’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković je u razgovoru za RTL govorio o novom ministru financija, propasti na splitskim izborima

Na pitanje imaju li stručnih ljudi u HDZ-u kada za ministra financija opet biraju nestranačkog čovjeka, rekao je kako biraju ljude koji su kvalitetni, odgovorni, koji žele raditi u Vladi.

"Kada odabiramo ljude iz HDZ-a kritičari kažu da smo uski i ne biramo izvan stranke. Primorac ima sve kvalifikacije da bi dobro obavljao svoj posao. Radi se o po mom mišljenju vrlo dobrom odabiru", tvrdi.





O izgubljenim izborima u Splitu kako ne smatra da su u Splitu doživjeli fijasko s nestranačkim kandidatom. O ostavci Mihanovića govori kako se časno ponio, a Ante Sanader je po onom što zna, siguran u stranci.

“Pokazao se kao fejk”

U intervjuu je prokomentirao i sutrašnje glasanje oko članstva Finske i Švedske u NATO Savezu i kako kaže, “nevjerodostojnost” predsjednika RH.

“Kako bi rekao Grašo: šporke riči svaki dan, a predsjednik često izgovara ružne riječi, a njegova djela govore o njemu. Samit u Madridu pokazao je nevjerodostojnost predsjednika RH, u njegovu vjerodostojnost nikad nisam vjerovao, pokazao se kao fejk, sada ga pustimo da se topi u vlastitoj nevjerodostojnosti, mržnji i srdžbi koju širi”, rekao je.

Na pitanje postoji li plan da se izmjenama Zakona o obrani smanje ovlasti Predsjednika Republike kaže da ne zna puno, da se očito radi na pripremi novog zakona gdje treba specificirati ovlasti predsjednika RH, vlade, odnosno ministra obrane ali da ovako kako je do sada nije dobro, to svi vide.

“Prijedlog o smanjenju ovlasti će dati Vlada. Podsjetio bih da je Milanović kad je bio premijer smanjivao ovlasti predsjednika RH. Taj dio se mora jasno utvrditi što pripada kome”, tvrdi.

Prokomentirao je i slučaj "Daj 5".









“Da je neka supruga HDZ-ovca reagirala na taj način, puno bi bile oštrije kritike i ne bi to bilo pitanje. Bila bi to tvrda optužba. Plenković je rekao da ne želi, a ni ja ne želim ulaziti u teme obiteljske prirode i neću ići na razinu Milanovića koji će uvlačiti tuđe roditelje i članove obitelji”, kaže pa zaključuje da on nikada nije vršio pritisak na učitelje svoje djece.