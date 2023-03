‘POKAZAO MI JE PIŠTOLJ’ Žrtva svećenika prekida šutnju, umalo je učinila ono najgore: ‘Mazio me po bedrima ispred roditelja’

Autor: Dnevno.hr

Javnost je ovih dana postala svjesna užasa koji se godinama događao u Sotinu, gdje je župnik bio danas pokojni Zlatko Rajčevac, protiv koga je bila potvrđena optužnica s imenima čak petoro djece. Župnik je umro prije početka samog suđenja.

Cijeli slučaj je još 2016. godine prijavljen đakovačko-osječkom nadbiskupu Đuri Hraniću, koji je sve ignorirao. Trebalo mu je 14 mjeseci dok nije slučaj prijavio policiji, a župnika je za oltarom ostavio još tri i pol godine. Na konferenciji za novinare je rekao kako ne misli da je pogriješio.

Jedna od njegovih žrtava je bila i danas 31-godišnja Ana Grgić, koja je za emisiju Provjereno otvoreno ispričala što joj se događalo u razdoblju između 2000. i 2010. kada ju je, kako ona tvrdi, seksualno zlostavljao svećenik Zlatko Rajčevac.





Roditelji joj nisu povjerovali

“Ti zatomiš strah u takvim situacijama. U situacijama kada bi svećenik eskalirao s dodirivanjem, ja bih imala ogroman strah, to je strah i užas što sam ja osjećala i koji bih ja duboko potisnula nakon te situacije”, rekla je Ana i dodala kako je sve započelo kad je imala 8, 9 godina.

“Kad sam imala 12 ili 13, kad sam ušla u pubertet i kako sam tjelesno sazrijevala – to je dodirivanje postalo puno intenzivnije”, kazala je Ana koja je već sa 12 godina roditeljima pokušala roditeljima reći što se događa.

“Jer je on mene znao maziti po bedru pred njima, oni to uopće nisu registrirali. Ja sam se jako uplašila. Nakon toga su moji roditelji došli doma i kad je on otišao, onda sam ja rekla majci, ja sam imala 12 godina”, dodaje.

Ana kaže kako je roditelji nisu shvatili i kako nisu imali snage povjerovati u Aninu priču. O svojoj kalvariji napokon je progovorila na uskršnjem ručku 2016. godine na kojem je u gostima bio obiteljski prijatelj Marin Sovar koji je i sam bio žrtva seksualnog napastovanja.

“Sjećam se da je mama bila užasnuta. I jako je dramatično reagirala, kao da nije znala, što je meni izazvalo šok jer sam ja nekako mislila da oni podsvjesno svi to znaju, ali da se ignorira”, kazala je.

Anina majka, koja nije razgovarala s ekipom Provjerenog, danas krivi sebe što je cijeli slučaj tako dugo trajao, dok se Ana prisjeća stravičnih detalja.









“Pokazao mi je pištolj i rekao da on mora imati samoobranu jer ga ljudi negativno doživljavaju. Ja se sjećam, kad mi je pokazao, da sam se pitala – zašto on meni pokazuje pištolj, ali da, to je bila situacija svojevrsnog zastrašivanja”, prisjeća se Ana koja je zbog svega oboljela teške anoreksije i depresije.

Zaprijetile mu papom i Vatikanom

Cijeli slučaj zlostavljanja godinama je istraživao novinar Hrvoje Šimičević koji je u Novostima objavio niz tekstova s detaljima koji opisuju kako je Hranić godinama znao da Rajčevac zlostavlja djevojčice i usprkos tome ga nije sklonio s oltara gotovo do pred smrt.

Na Šimičevićevo pitanje na konferenciji za novinare – zašto mu je omogućio da ostane u župi, Hranić je odgovorio: “On je tada bio tipični starac. Kad se starce miče iz njihovog životnog ambijenta, njima se ruši svijet. U toj dobi, u takvom stanju u kakvom je bio, nisam smatrao da je prijetnja za okolinu.”









Na pitanje da ga je ostavio iako je zlostavljao djevojčice od 9 do 18 godina, Hranić je kazao: “Ja sam to ozbiljno shvatio. S druge strane, poteškoća je bila u tome što mama… Susrećemo se s puno gorim stvarima… Postojao je njezin iskaz, nije dopustila da razgovaram s kćeri.”

Ana kaže kako je bila depresivna i anksiozna i kako je s 23 godine sve uzelo maha.

“Svu sam krivnju preuzela na sebe, pokušala suicid. Rekla sam mami da ne radi ništa, ali je ona imala potrebu to prijaviti. Ja imam osjećaj da je ona htjela iskorigirati situaciju”, navodi Ana.

Nadbiskup Hranić je 2017. godine došao iz Đakova na misa za krizmu u sotinskoj župi gdje je bio uz rame župniku Zlatku Rajčevcu.

“Poslije krizme je izveo svećenika pred oltar da ga pohvali, da je on dobar svećenik iako ga neki ljudi kleveću. Ja sam se razljutila i, kad sam došla kući, napisala sam pismo”, kazala je Nevenka Sovar.

Šokirane njegovom podrškom svećeniku zlostavljaču i javnom osudom župljana koji ga kleveću, Graniću su Anina majka i Nevenka zaprijetile Papom i Vatikanom.

“E, poslije toga, kad je on vidio što sam ja napisala, jer sam rekla da ćemo mi ići kod Pape, onda je on prijavio policiji, ali još uvijek ga nije sklonio s oltara. I poslije toga je on još bio i zlostavljao ove druge curice, još je jednu djevojčicu zlostavljao”, kaže.