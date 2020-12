POJIŠAN JE PO IZRAZITO JAKOM NEVREMENU DOPLOVIO DO SPLITA: Hrabra posada na poziv liječnika prevezla trudnicu od Hvara do Splita

Dalmaciju je danas zahvatilo jako nevrijeme. I dok su brodovi ostali usidreni u sigurnim lukama, jedan je ipak danas isplovio s otoka Hvara.

Naime, portal Dalmacija danas izvijestio je u ponedjeljak u popodnevnim satima da je jedan od brodova isplovi iz hvarske luke, kako bi prevezao trudnicu s otoka Hvara u Split. Brod je, kako je potvrdio kapetan Lučke kapetanije Split, Željko Kuštera, isplovio na poziv liječnika.

“Prevozimo trudnicu s otoka Hvara prema Splitu. Oni su sad u blizini grada. Nije to brod Kapetanije, to je brod svih nas. To je naš posao, to se radi. More je vrlo valovito, ali ovakav slučaj se dogodi nekoliko puta godišnje. Nevrijeme se očekivalo pa smo još jutros iz Splita isplovili za Hvar, tako da bude po sredini naših srednjodalmatinskih otoka”, kazao je Kuštera za portal Dalmacija danas.

Akcija prijevoza trudnice uspješno je izvršena – brod je unatoč nevremenu uplovio u luku, a o svemu se oglasilo i ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

“Službenici LK Split izvijestili su Nacionalnu središnjicu za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) i resorno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture o zahtjevnoj akciji hitnoga medicinskog prijevoza trudnice po izrazito jakom nevremenu na moru.

MEDICO akcija poduzeta je danas, 28. prosinca, slijedom poziva Hitne medicinske službe Split, koji je u Kapetaniji zaprimljen u 15.00h.

U akciju hitnoga medicinskog prijevoza trudnice službenici splitske Kapetanije isplovili su spasilačkim brodom ‘POJIŠAN’, koji je u akciju angažiran iz Palmižane prema luci Vira, na otoku Hvaru, gdje je dogovoren ukrcaj trudnice i liječničke pratnje.

U splitsku gradsku luku SAR brod ‘POJIŠAN’ pristao je u 17.23h, kada su trudnicu preuzeli djelatnici HMP Split u daljnje postupanje prema KBC Split, čime je ova akcija uspješno okončana”, izvijestilo je ministarstvo na svojim službenim stranicama.