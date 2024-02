Pojavio se zlokoban znak, Europa pokušava spriječiti rat: Potez s Orbanom otkrio što se događa

Autor: I.G.

Nakon dugotrajnih pregovora i političkih napetosti, lideri svih 27 država članica Europske unije postigli su izvanredan dogovor na samitu u Bruxellesu, potvrđeno je od strane predsjednika Europskog vijeća Charlesa Michela. Viktor Orban, premijer Mađarske, koji je bio ključni igrač u pregovorima, na kraju je ipak popustio. “Imamo dogovor. Svih 27 čelnika složilo se o dodatnom paketu podrške od 50 milijardi eura za Ukrajinu unutar proračuna EU-a. To osigurava postojano, dugoročno, predvidljivo financiranje za Ukrajinu”, objavio je Michel na društvenoj mreži X.

Pregovori su bili blokirani zbog Orbanovog protivljenja pomoći Ukrajini, no njegov pristanak omogućio je postizanje konsenzusa među čelnicima EU-a. Orban je za svoj pristanak tražio odmrzavanje europskih sredstava namijenjenih Mađarskoj, što je izazvalo dodatne kontroverze u vezi s europskim proračunom.

“Mislim, nema problema sa takozvanim zamorom od ‘Ukrajine‘. Naravno, imamo zamor od Orbana sada ovdje u Bruxellesu. Ne mogu razumjeti ili prihvatiti ovu veoma čudnu i veoma egoističnu igru Viktora Orbana”, rekao je poljski premijer Donald Tusk.

‘Mađarska je u EU isključivo zbog fondova’

Prema riječima geopolitičkog analitičara i vlasnika portala Trafika Danka Radaljca, Orbanovo sjedenje na dvije stolice konačno mu se obilo o glavu, a sada mu prkošenje ostalim čelnicima EU-a dolazi na naplatu.

“Hajdemo to reći ovako; Para vrti gdje burgija neće“, rekao je Radaljac i nastavio: “Nemojmo se zavaravati, Mađarska je u EU isključivo zbog EU fondova. Kada birokracija tako odluči, ti fondovi mogu biti zaustavljeni do beskonačnosti. Mađari su došli u situaciju da im je rečeno ‘ako nećeš igrati po pravilima, nećeš dobiti taj novac’ i jednostavno su postupili kao dečkić kojem moraš zavrnuti rukom da bi nešto napravio”, govori Radaljac.

Europa pokušava spriječiti rat

“EU želi dati 50 milijardi jer je svjesna da, ako se ruska ekspanzija ne zaustavi na Ukrajini, postoji velika mogućnost da dođe do rata. Onda je bolje dati 50 milijardi eura nego ratovati. EU ima mačka u vreći u Mađarskoj, a na ovaj način su ga se kratkoročno riješili. Orban će na kraju sam sa sobom to morati prelomiti u glavi; želi li ostati u tim asocijacijama ili želi postati mali diktator?”, rekao je Radaljac.

‘Ne možeš gledati samo vlastiti interes’

Napetosti su dosegle vrhunac kada je Financial Times objavio radni dokument u kojem se navodi mogućnost javne prijetnje Mađarskoj da će ostati bez svih sredstava iz europskog proračuna, što bi značajno utjecalo na financijsku stabilnost zemlje.

“Orban pokušava igrati s jednom stražnjicom na dvije stolice, a to se jednostavno ne može. Da se razumijemo, u normalnom svijetu ovo bi se smatralo ucjenom. U političkom životu ovo je najnormalnija stvar. Ako ne želiš igrati po pravilima, nećeš imati niti benefite. Orban sjajno prodaje priču da je veliki državnik koji se bori za svoju državu. To je sjajno ali ne možeš gledati samo vlastiti interes i biti dio asocijacije kao što je EU. On prodaje priču o suverenizmu, a svojim prijateljima je omogućio bogaćenje koje je čak i po hrvatskim standardima nevjerojatno. Hrvatska je u usporedbi s Mađarskom napredna demokracija”, rekao je Radaljac.









No, iako je Ukrajini namijenjeno impresivnih 50 milijardi eura, postavlja se pitanje hoće li ta ista birokracija koja je Orbanu zaprijetila otimanjem EU sredstava djelomično usporiti i prebacivanje tih sredstava Ukrajini. Podsjetimo, članice EU-a potpuno podbacile kada je u pitanju obećanje o isporuci milijun granata do ožujka ove godine Kijevu – do sada su ih, naime, do kraja prosinca poslale tek 300.000, a neki optimistični dužnosnici tvrde da će ih do ožujka ipak biti ukupno 524.000 te do kraja godine 1,1 milijun.