Pojavio se novi krak europske istrage oko ministrice Obuljen: U pitanju je projekt od 190.000 eura

Autor: Jasenka Kovač/7dnevno

Afera s krađom novca preko Geodetskog fakulteta, zbog čega istragu vodi europsko tužiteljstvo, na samom je vrhuncu. Oko ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek steže se obruč jer je sada već sasvim jasno da je bez provjere potpisivala milijunske isplate Geodetskom fakultetu za navodna 3D snimanja kulturne baštine uništene u potresima u Zagrebu i Petrinji.

Sumnja se da bivši dekan Geodezije Almin Đapo i profesor Boško Pribičević stoje iza malverzacija teških 1,931.567 eura, odnosno nešto više od 14,5 milijuna kuna za koje su oštećeni Europski fond regionalnog razvoja, Fond solidarnosti Europske unije, Državna geodetska uprava, Geodetski fakultet, državni proračun RH te Nacionalno istraživačko vijeće iz Republike Italije. Na temelju te štete Đapo, Pribičević i ostali osumnjičeni stekli su, tvrdi europsko tužiteljstvo, nepripadnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 679.060 eura, odnosno 5,116.378 kuna.

Glavnina tog iznosa izvučena je preko 3D skeniranja kulturnih dobara oštećenih potresima koji su Hrvatsku pogodili 2020. godine. Ministarstvo kulture navodno je moralo hitno provesti snimanja oštećenja kako bi se moglo početi s obnovom. No sada je sve više dokaza da je to snimanje bilo samo paravan za izvlačenje novca, odnosno da je odrađeno puno manje radova od onoga što je Ministarstvu kulture fakturirano i naplaćeno.

“Change we care”

Dok se čeka rasplet postupka u odnosu na ministricu Obuljen Koržinek, jednu od najbližih suradnica premijera Andreja Plenkovića, doznajemo kako istražitelji povezuju šefove Geodetskog fakulteta sa štetom napravljenom budžetu u Italiji. To je, sasvim izvjesno, dodatna sramota i opterećenje za osumnjičene, ali i ministricu koja ih zdušno brani, pokušavajući izvući sebe iz neugodne afere.

Njezino nadrealno negiranje bilo kakve odgovornosti za ovaj slučaj teško da će izdržati do kraja istrage jer su europski istražitelji već izuzeli dokumentaciju iz Ministarstva kulture i medija koja se odnosi na Geodetski fakultet. Dok se čeka kada će postupak biti proširen na Ninu Obuljen Koržinek, doznajemo da se projekt koji je obuhvaćen istragom, a povezan je s Nacionalnim istraživačkim vijećem u Italiji, zvao “Change we care”.









Taj projekt, koji je dio Programa prekogranične suradnje Italije i Hrvatske, potiče usklađene i koordinirane akcije za prilagodbu klimatskim promjenama na prekograničnoj razini. Projekt istražuje klimatske rizike s kojima se suočavaju priobalna i tranzicijska područja, što pridonosi boljem razumijevanju utjecaja klimatske varijabilnosti promjene na vodnim režimima, prodoru soli, turizmu, biološkoj raznolikosti i agro-ekosustavima koji utječu na područje suradnje.

Glavni mu je cilj pružanje integriranog pristupa, zasnovanog na ekosustavu i mogućnosti zajedničkog planiranja za različite probleme povezane s klimatskim promjenama, s mjerama prilagodbe za osjetljiva područja s dionicima, koje bi im mogle najbolje koristiti. Cilj projekta je i definiranje paradigme za prijenos uspješnih metoda analiza, razvoj i provedbu mjera prilagodbe iz pilot-lokacija drugim sustavima koji se suočavaju sa sličnim problemima na prekograničnoj razini, usklađivanje procedura i standarda podataka te premošćivanje nedostataka znanja za krajnje korisnike.

Sporne fakture

Geodetski fakultet bio je prije nekoliko godina u njemu partner s talijanskim Nacionalnim istraživačkim vijećem, odnosno njegovim Institutom za morske znanosti. Sve je počelo 2019., nakon što su talijanski Institut i Geodetski fakultet potpisali sporazum o partnerstvu za projekt “Change we care”, vrijedan nešto više od 190 tisuća eura.









Projekt je bio sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a na temelju sporazuma upravo je Geodetski fakultet bio zadužen za provođenje javne nabave robe i usluga potrebnih za njegovu realizaciju.

Tu na scenu stupaju Đapo i Pribičević koji su, kako sumnja europsko tužiteljstvo, i iz ovog projekta izvlačili novac. Tako je, navodi se u rješenju o provođenju istrage, Pribičević od Domagoja Kujundžića, direktora tvrtke Geobiro Biograd na Moru d.o.o., tražio da mu ispostavi fakture za geodetsko određivanje koordinata markantnih točaka za potrebe georeferenciranja satelitskih snimaka na test-područjima Vransko jezero, ušće rijeke Jadro i delta rijeke Neretve. Fakture su izdane iako, prema tvrdnjama europskog tužiteljstva, nikakve usluge nisu stvarno obavljene.

Financirao gradnju vikendice?

Pribičević je naložio da se sporne fakture i plate, a sve je bilo stavljeno pod opis “izvođenje geodetskih usluga”. Faktura je bila teška nešto manje od 22 tisuće kuna. Kujundžić, koji je očito znao da usluge nisu stvarne, proslijedio je novac na račun tvrtke Cognition j.d.o.o. koju je vodio Pribičevićev kompanjon Krešimir Gudelj. Kao razlog transakcije navedeno je plaćanje usluge izrade i testiranja paketa programa za iscrtavanje geodetskih elaborata na platformi CAD i srodnih programskih rješenja u 2D i 3D.

Istražitelji su uvjereni da je tim novcem zapravo financirana gradnja Pribičevićeve vikendice u Selinama. Ondje su, sumnja se, završile dodatne 32 tisuće kuna koje je Pribičević preko Geobiroa Biograd na Moru izvukao iz projekta koji je odrađivan s talijanskim institutom.

Od lipnja do listopada 2022., kako su rekonstruirali istražitelji, Geodetski fakultet je prema Pribičevićevu nalogu platio toj tvrtki “geodetske radove za potrebe georeferenciranja Vranskog jezera”. U tri navrata isplaćeno je oko 32 tisuće kuna iako, navodi se u rješenju o provođenju istrage, nikakvi radovi nisu obavljeni.

Prateći dalje trag tog novca, europsko tužiteljstvo utvrdilo je da su njime u Bauhausu kupljene pločice, a preko tvrtke Impala Zagreb brački kamen. Na kraju je i tvrtki “Ukras mramor” plaćeno da te pločice i kamen ugrade u Pribičevićevu vikendicu u Selinama.

Fantomsko snimanje

Sredinom 2021. iz projekta “Change we care” izvučeno je još 137 tisuća kuna. Europsko tužiteljstvo sumnja da je to učinjeno preko tvrtke Geomar, one iste preko koje su Đapo i Pribičević nabavili famoznu jahtu za Geodetski fakultet.

Ovoga puta Geomaru su, prema tvrdnjama istražitelja, Đapo i Pribičević osigurali obavljanje hidrografskih snimanja tako što su najprije namjestili natječaj. Naime, na njega su se javile još tvrtke Geofocus i Projeter d.o.o. koje su poslale cijene veće od procijenjene vrijednosti radova. Kako ništa ne bi bilo prepušteno slučaju, vlasnik Geomara Marko Bakašun, koji je sada također pod istragom, dostavio je Đapi i Pribičeviću podatke o svojim ranijim mjerenjima.

Ti su podaci uvršteni u natječajnu dokumentaciju. Nakon što je dobio posao, Geomar je Geodetskom fakultetu izdao dva računa od 68.750 kuna za “hidrografske izmjere na test-područjima Change we care”. Europsko tužiteljstvo navodi da su računi napuhani, a kako bi se to prikrilo, tvrtka Cognition ispostavila je Geomaru račune za navodnu “izradu programskog dodatka za Autocad (car-plugin)” vrijedne oko 34 tisuće kuna.

Ponovno su, sumnja tužiteljstvo, tako izvučenim novcem plaćeni radovi na Pribičevićevoj vikendici u Selinama. Još 19.500 kuna Pribičević i njegova partnerica Vesna Šeketa izvukli su, sumnja se, preko faktura u kojima je bilo navedeno snimanje ušća rijeke Jadro, Vranskog jezera i delte Neretve za projekt “Change we care”. Fakture je, navodi se u rješenju o provođenju istrage, izdala tvrtka Orka, koju i vodi gospođa Šeketa. Pribičević je sve račune potpisao i naložio njihovo plaćanje na teret projekta što ga je Geodetski fakultet provodio s institutom iz Italije. Orci je isplaćeno 19.500 kuna za fantomsko snimanje, a prema tvrdnjama istražitelja, gospođa Šeketa i profesor Pribičević taj su novac podijelili.

Vikend-putovanja

Dodatni iznos izvučen je i preko 33 sumnjiva putna naloga koja su priložena u projekt “Change we care”. Riječ je o nevjerodostojnim putnim nalozima za putovanja kojih uglavnom nije bilo ili su pak trajala kraće nego što je to u njima bilo navedeno. U ovom slučaju čak 26 putovanja za koje je putne naloge ispostavio dekan Đapo nije uopće bilo, dok je u sedam putnih naloga bilo navedeno lažno vrijeme putovanja.

Među ostalim, kako doznajemo, Đapu se tereti da u lipnju 2019. nije bio u Metkoviću kako bi sudjelovao na sastanku vezanom uz projekt “Change we care” iako mu je za to isplaćeno nešto manje od pet tisuća kuna. Još nekoliko puta ispostavio je putne naloge za putovanje u Metković iako uopće nije putovao.

Nije u lipnju 2021. išao ni na Vransko jezero, no bez obzira na to, trošak putovanja mu je plaćen u iznosu od 7500 kuna. Osim toga, uz putni nalog priložio je, otkrili su europski istražitelji, krivotvorene HAC-ove račune na relaciji Zagreb – Dugopolje i Zadar – Zagreb.

Krivotvorene HAC-ove račune priložio je i za navodno putovanje na ušće Neretve sa svrhom “provođenja istraživanja na test-području projekta CWC”. Riječ je o putovanju koje je palo na vikend u rujnu 2021., a isto se ponovilo i mjesec dana poslije, samo što je, kako proizlazi iz dokaza do kojih su došli europski istražitelji, tada naveo da putuje na Vransko jezero.