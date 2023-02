POJAVIO SE I DRUGI KINESKI BALON! Otkazan put američkog državnog tajnika u Kinu: ‘Ovo je kršenje američkog suvereniteta i jasno kršenje međunarodnog prava’

Američki državni tajnik odgodio je svoj posjet Kini nakon što je u američki zračni prostor zalutao kineski balon, za kojeg Pentagon vjeruje da je izviđački. Kina negira bilo kakve tvrdnje da je riječ o špijunaži te izražava žaljenje, ali u međuvremenu pojavio se još jedan, navodno špijunski kineski balon iznad Južne Amerike.

“Dobijamo izvještaje o balonu iznad Južne Amerike”, rekao je glasnogovornik Pentagona Pat Ryder dan nakon što je prvi balon viđen nad američkim nebom, pa dodao: “Naša procjena je da se radi o još jednom kineskom balonu za nadzor”.

U telefonskom razgovoru s kineskim ministrom vanjskih poslova Wangom Yijuom, Blinken je rekao da je prisutnost balona u američkom zračnom prostoru jasno kršenje američkog suvereniteta i jasno kršenje međunarodnog prava.

Rekao je da svijet očekuje da SAD i Kina odgovorno upravljaju svojim odnosima. SAD to čini i očekuje isto od Kine, rekao je Antony Blinken. “Sjedinjene Države nastavit će održavati otvorene linije komunikacije s Kinom, uključujući i rješavanje ovog incidenta koji je u tijeku”, rekao je.

