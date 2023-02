POJAVIO SE DIVOVSKI KRATER! Novi nemili prizori iz Turske: Izgleda kao da je pao meteor, ‘nema veze s potresima’

U turskom gradu Karapinar u regiji Konya stvorila se velika rupa promjera 37 metara i 12 metara dubine, piše Yeni Konya.

Ovaj krater zbunio je građane, ali i mnoge stručnjake.

I dok se na prvu mislilo da se radi o posljedici razornih potresa, čini se da nije tako.

Profesor Fetullah Arik s Tehničkog sveučilišta u Konyi izjavio je da za sada ne postoji poveznica između potresa i rupe.

“Prema onome što su građani rekli, jučer je nastala nova vrtača u Karapınaru. Bili smo na području gdje se pojavila vrtača kako bismo je ispitali. Te rupe nismo mogli povezati s velikim potresima. Dapače, bio je potres dok smo mjerili. Ali ovdje je rupa nastala već prije. To se dogodilo 20-ak dana nakon velikog potresa. Dakle, ova rupa nema veze ni s prijašnjim velikim potresima ni sa sadašnjim potresom. Točnije, to nismo mogli ustanoviti”, izjavio je profesor.

Stručnjak pojašnjava da se takav slučaj trebao dogoditi kada se tlo treslo, u slučaju da je nastanak kratera izazvao potres, a ovdje to nije bio slučaj.

“Ako je rupa spremna za kolaps, tada bi potres mogao biti jedan od čimbenika. Drugim riječima, rupa se može urušiti uz podrhtavanje. Postoje mjesta na svijetu u kojima je zabilježen ovakav slučaj”, dodao je.

Ranije je jedan stanovnik izjavio da su se takve rupe oduvijek stvarale u Karapınaru te da je sada velika rupa nastala na polju njegovog susjeda…

Misterij ide dalje, čekaju se detaljna izvješća.

#Turkey a mystery new crater was found #turkeyearthquake2023

Any thoughts what could have caused this. The size and depth are impressive pic.twitter.com/AS2cwLlKYP

— Arthur Morgan (@ArthurM40330824) February 25, 2023