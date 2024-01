Pojavile se snimke udara nuklearne sile na Iran: ‘Ubijeni su brojni teroristi’

Pakistanski borbeni zrakoplovi gađali su navodna skrovišta nacionalističkih separatista u susjednom Iranu, dan nakon što su iranske bespilotne letjelice pogodile islamističke borce u prekograničnim napadima dronovima. Razmjena vatre između većinski sunitskog Pakistana i šijitskog Irana podigla je napetosti, a sile poput Kine i Rusije pozvale su obje države na suzdržanost kako sukob ne bi dodatno eskalirao.

Dodatno, Peking se ponudio kao posrednik u razgovorima.

“Iran i Pakistan su bliski susjedi Kine, prijateljske zemlje i zemlje s velikim utjecajem, i Kina se iskreno nada da obje strane mogu zadržati prisebnost i suzdržanost”, rekla je glasnogovornica kineskog ministarstva vanjskih poslova i dodala da su, ako postoji potreba na obje strane, voljni odigrati konstruktivnu ulogu kako bi smirili situaciju”.

SAD su u srijedu izvele nove napade na ciljeve hutista u Jemenu, rekli su američki dužnosnici Reutersu. Izvori koji su htjeli ostati anonimni nisu otkrili o kojim ciljevima je riječ niti koliko je raketa lansirano, no američka vojska kasnije je objavila da je eliminirano 14 raketa hutista spremnih za lansiranje.

Kako navodi jemenska novinska agencija Saba, američki i britanski zrakoplovi gađali su područja okruga Hodeidah, Taiz, Damar, Al Bajda i Saada. Napadi hutista, saveznika Irana, koji od studenog napadaju brodove oko Sueskog kanala u prosvjedu protiv izraelskih napada na Pojas Gaze, usporili pomorski promet između Azije i Europe.

Američka vojska ranije u srijedu objavila je da je dron lansiran s područja pod kontrolom hutista pogodio brod u američkom vlasništvu kod Adenskog zaljeva. Pritom nitko nije ozlijeđen te je zabilježena manja šteta.

Paralelno s tim, ministarstvo vanjskih poslova Pakistana priopćilo je da su zračne snage te zemlje pokrenule osvetničke zračne napade u četvrtak rano ujutro na Iran navodno ciljajući položaje militanata, a u napadu je ubijeno najmanje sedmero ljudi, od kojih četiri žene i troje djece, što je dodatno podiglo napetosti između susjednih naroda.

Do napada je došlo nakon iranskog napada u utorak na pakistansko tlo u kojem je ubijeno dvoje djece u jugozapadnoj pokrajini Baluchistan. Iranski mediji navode da je nekoliko projektila pogodilo mjesto u pokrajini Sistan i Baludžistan koja graniči s Pakistanom, usmrtivši tri žene i četvero djece, od kojih nitko nije iranskog podrijetla.

“Nekoliko terorista smaknuto je tijekom ove operacije utemeljene na obavještajnim podacima”, navodi pakistansko ministarstvo u priopćenju, opisujući je kao “niz visoko koordiniranih i specifično ciljanih vojnih napada protiv terorističkih skrovišta. Pakistan u potpunosti poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Islamske Republike Irana“, dodaje ministarstvo vanjskih poslova, pojašnjavajući da je “jedini cilj današnjeg čina bilo osiguravanje pakistanske sigurnosti i nacionalni interes, koji je najvažniji i ne može biti ugrožen.”

Pakistanski obavještajni izvor rekao je za Reuters da su napade izvršili vojni zrakoplovi.

“Naše su snage izvele napade na baludžistanske militante unutar Irana. Ciljani militanti pripadaju BLF-u”, rekao je dužnosnik obavještajne službe u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu, misleći na Frontu za oslobođenje Baludžistana, koja traži neovisnost te pakistanske pokrajine.

Iran je u utorak rekao da je gađao baze militanata povezanih s Izraelom u Pakistanu. Pakistanske vlasti javljaju da su pogođeni civili i ubijeno dvoje djece, upozoravajući na posljedice za koje će Teheran biti odgovoran. Islamabad je u srijedu opozvao svog veleposlanika iz Irana.

U prošlosti su Pakistan i Iran imali turbulentnih trenutaka u odnosima, no ovo su prekogranični udari najviše razine u posljednjih nekoliko godina i dolaze usred sve veće zabrinutosti oko nestabilnosti na Bliskom istoku od početka rata između Izraela i Hamasa 7. listopada, prenosi Reuters.

“Brojni teroristi ubijeni su tijekom operacije temeljene na obavještajnim podacima”, priopćilo je pakistansko ministarstvo vanjskih poslova, opisujući akciju kao “niz visokokoordiniranih i specifično ciljanih preciznih vojnih napada protiv terorističkih skrovišta”.

“Pakistan u potpunosti poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Islamske Republike Iran”, dodalo je ministarstvo u svom priopćenju. “Jedini cilj današnjeg čina bilo je osiguranje pakistanske vlastite sigurnosti i nacionalnog interesa, koji je najvažniji i ne smije biti ugrožen”.

Pakistanska vojska je u “ekstremno” visokom stanju pripravnosti i na svaku novu sličnu akciju s iranske strane stići će snažan odgovor, rekao je za agenciju Reuters visoki pakistanski sigurnosni izvor.

