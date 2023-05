‘POJAVILA SE NOVA IDEOLOGIJA, OPASNA ZA ČOVJEČANSTVO!’ Bartulica pred svijetom poveo novi kulturni rat: ‘Ne smijemo popustiti histeričnoj woke rulji’

Autor: Dnevno.hr

Stjepo Bartulica, saborski zastupnik Domovinskih pokreta, govorio je na konferenciji CPAC Hungary u Budimpešti, koja je okupila lidere i vodeće konzervativce iz Europe i SAD-a, a koju organizira Centar za temeljna prava i najveća američka konzervativna platforma CPAC.

Bartulica je govorio na panelu ”No woke zone” o rodnoj ideologiji i opasnostima koje nosi woke pokret.

Kao sto se komunizam u Europi na kraju raspao, tako će i woke ideologija kad tad urušiti, poručio je Bartulica u govoru.





Govor Bartulice na konferenciji CPAC Hungary

“Lekcija iz 1989. Komunizam se temeljio na lažima. Za otpor je bila potrebna hrabrost. Veliko vodstvo pape Ivana Pavla II. Francis Fukuyama nije bio u pravu; to nije bio Kraj povijesti.

Kolaps komunizma potvrdio je da je čovjek homo religiosus, a ne homo economicus. Čovjekova potreba za smislom ostaje i mora se ispuniti.

Mi smo stvorenja stvorena od Boga i naša priroda nije savitljiva. Određene željezne istine ne mogu se promijeniti, ma koliko se bunili. Stvarnost postoji i ne ovisi o našim osjećajima. Pravi ljudski procvat može se dogoditi samo u skladu sa stvarnošću, a ne nasuprot njoj.

Političke ideologije u stvarnosti preuzimaju funkciju religije. Tako je i s wokeom.

Woke dogme

Ali što je to točno? Koje su njegove dogme? Wokeness opisuje navodne društvene nepravde uzrokovane različitim čimbenicima poput rase, spola ili čak rodnog identiteta. Ove navodne nepravde svojstvene su zapadnim društvima i stvaraju hijerarhiju moći u kojoj određene skupine tlače svoje žrtve.

Odgovornost je vlade, a također i korporacija, da isprave te navodne nepravde. Budnost učvršćuje ideju da je korisno biti žrtva. Twitter profil ‘End wokeness’ pokazuje tragične slučajeve gdje ova ideologija može dovesti.









Jedan primjer je žena koja je sama sebe oslijepila objašnjavajući da je „trebala biti rođena slijepa“ i sada je sretnija. Dopustite mi da budem savršeno jasan: liječnike koji su voljni sakatiti djecu i prepisivati ​​blokatore puberteta treba kazneno goniti zbog štete koju uzrokuju.

”Laži se ne mogu širiti bez indoktrinacije djece”

Woke ludilo ne tolerira neslaganje. Hereza je otkrivena i ‘otkazana’. Korporacije se pretvaraju u aktivističke organizacije. Disney možda ide najdalje u zlouporabi svoje moći.

Laži se ne mogu širiti bez indoktrinacije djece. Rodna ideologija je uvredljiva i šteti nevinoj djeci. Roditelji moraju biti na oprezu. Javno obrazovanje je od strateške važnosti za ljevicu. Kultura je važnija od politike. Ljevica to razumije. Woke se također protivi ljudskoj izvrsnosti i ima elemente antimeritokracije. Stoga je na kraju antiljudski. Nadam se da neće uništiti sport. Hrvatska je pokazala da može briljirati, pogotovo u nogometu.









”Woke ideologija je lažljiva, iskrivljuje stvarnost”

Woke ideologija nije samo u krivu u vezi s ljudskom prirodom i našim mjestom u božanskom poretku, nego je i lažljiva. Ideolozi namjerno pokušavaju iskriviti stvarnost i ušutkati glasove koji iznose osnovne istine. U ovo doba društvenih medija postoji ogromna cenzura i manipulacija, tako da ljudi nisu dobro informirani o tome što je uistinu važno. Mi smo rastreseni. Novinarstvo ima tendenciju biti plitko i redukcionističko. Narativi nastaju bez kritičkog razmišljanja.

Sveti Augustin, jedan od utemeljitelja zapadne civilizacije, rekao je sljedeće: „Istina je poput lava. Ne morate ga braniti. Pusti ga i sam će se braniti“.

Pogledajte što se dogodilo Tuckeru Carlsonu. Uskoro će biti slobodan od FoxNewsa i njegova publika će rasti.

O rodnoj ideologiji

Komunizam je neslavno propao nakon što je prouzročio neizrecivu patnju narodima srednje i istočne Europe. Ali pojavile su se nove ideologije koje su još opasnije za ljudsko dostojanstvo. Marx je možda bio loš ekonomist i vrlo loš filozof povijesti, ali nije dovodio u pitanje činjenicu da se ljudska bića rađaju muško ili žensko te da ne mogu promijeniti svoj biološki spol.

Rodna ideologija tvrdi da imamo moć kreirati vlastite identitete, bez obzira na prirodu. U svom korijenu, to je poricanje same stvarnosti i stoga neizbježno vodi u bijedu i očaj. To je oblik samoobožavanja koji završava ropstvom, a ne oslobođenjem. Ovo je zlo i treba mu se oduprijeti.

”Nije slučajnost da su woke ideologije, ali i totalitarne ideologije 20. stoljeća, antikršćanske”

Dame i gospodo, dragi prijatelji, mnogo je razloga zašto se Mađarska ocrnjuje u zapadnim medijima, ali možda je glavni razlog to što vaša vlada hrabro brani kršćansku povijest i identitet vaše nacije.

To je jednostavno neprihvatljivo elitama u Bruxellesu, Washingtonu i drugim centrima moći. Stoga nije slučajnost da su woke ideologije, ali i totalitarne ideologije 20. stoljeća, sve antikršćanske. Kršćanska kultura mora biti potkopana kako bi se te krive religije uzdigle i zamijenile je.

Ali kršćanstvo je mnogo otpornije nego što misle sekularisti. Ono zapravo uspijeva pod progonima. Kao što je Krist rekao svojim učenicima, sluga ne može biti veći od gospodara; i kao što je svijet odbacio Njega, tako će odbaciti i Njegove sljedbenike.

”Moramo biti spremni trpjeti za istinu”

Također moramo biti spremni trpjeti za istinu. Znamo da obrana istine nije uvijek ugodna i da ćemo možda morati pretrpjeti neke poruge i prozivke, ali jednostavno tako mora biti. Ironija je da se ovaj najnoviji val progona događa unutar kulture koja je nekoć bila potpuno kršćanska, ali ima elitnu klasu koja odbacuje kršćanstvo.

Pozivam vas da ostanete čvrsti i ustrajni u obrani onoga što je dobro i istinito.

Ljudi diljem svijeta inspirirani su vašim primjerom. Moramo se boriti u areni politike, ali kultura je ta koja će na kraju odrediti sudbinu naših naroda. Ovdje ne smijemo popustiti ni milimetra histeričnoj woke rulji, ali to moramo učiniti s ljubavlju.

Ovako možemo osvojiti srca i umove sljedeće generacije. Konkretan primjer je nacionalni referendum 2013. godine kojim se u hrvatskom Ustavu brak definira kao zajednica jednog muškarca i jedne žene. Uspjeli smo. Drago mi je što mogu reći da je to jedina prilika da sam dospio u New York Times.

Još jedna misao za kraj – odlučio sam se kandidirati za javnu funkciju kako bih se izborio za bolju budućnost svoje djece. Za njih se vrijedi boriti. I tako Ujedinjeni stojimo. Hvala vam na ovoj velikoj privilegiji danas. Bog vas blagoslovio!