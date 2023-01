POGUBNO I JAKO TUŽNO! Među zemljama srednje Europe samo Hrvatska nije krenula u velikoserijsku proizvodnju: U tehnološkoj revoluciji nećemo sudjelovati

Autor: Ratko Bošković/7dnevno

U Hrvatskoj, ni za vrijeme SFR Jugoslavije ni nakon osamostaljenja, pa ni nakon njezina pridruživanja Europskoj uniji, nije bilo i još nema ni jedne tvornice za serijsku proizvodnju klasičnih automobila s benzinskim i dizelskim klipnim motorima (s unutarnjim izgaranjem). Po svemu sudeći, Hrvatska neće sudjelovati ni u novoj automobilskoj tehnološkoj revoluciji, velikoserijskoj proizvodnji putničkih automobila pogonjenih elektromotorima. To je intrigantan fenomen s dalekosežnim mikro i makroekonomskim implikacijama, koji nije lako razumjeti, a još je teže smisliti kako bi se on mogao otkloniti.

Naime, u gotovo svim europskim zemljama s kojima se Hrvatska obično uspoređuje, bivšim komunističkim, a danas tranzicijskim državama u srednjoj i istočnoj Europi, već je i serijska proizvodnja klasičnih automobila dosegnula jedan od najkrupnijih udjela u ukupnoj industrijskoj proizvodnji, vrijednosti izvoza i zapošljavanju, a posljednje dvije-tri godine iste su te države odlučno zakoračile i u velikoserijsku proizvodnju “električnih” osobnih putničkih automobila. Samo Hrvatska ne. Kako to?

U Slovačkoj, koja se ni površinom, a ni brojem stanovnika ne razlikuje puno od Hrvatske, automobilski sektor 2019. godine, prema UN-ovoj statistici, stvarao je 23 posto dodane vrijednosti ukupne slovačke industrije i 34 posto ukupnog izvoza. U Češkoj i Mađarskoj taj sektor stvara 20 posto dodane vrijednosti i 22 posto izvoza. S 14 posto dodane vrijednosti i 21 posto ukupnog izvoza u Rumunjskoj je automobilska industrija druga najveća. Za Sloveniju i Poljsku ti su udjeli nešto manji, ali su i dalje veći nego u staroj kapitalističkoj Austriji.





Velikoserijska proizvodnja automobila u Slovačkoj zapošljava 15 posto svih zaposlenika u industriji (u Austriji, za usporedbu, šest posto). U Češkoj na godinu stvara 11 milijardi eura dodane vrijednosti (koliko i turizam u Hrvatskoj), u Poljskoj sedam, u Mađarskoj i Rumunjskoj pet milijardi. Nakon sloma komunizma zemlje središnje i istočne Europe postale su veliki proizvođači u brojnim industrijskim sektorima, ali automobilska industrija najistaknutiji je među svima jer je do 2018. godine s ukupne 32 milijarde eura stvorila čak 12,5 posto ukupne dodane vrijednosti automobilske industrije cijele Europske unije.

Novo poglavlje

Češka, Slovačka, Rumunjska, Mađarska, a za njima Sjeverna Makedonija, Poljska i Slovenija, postale su globalne predvodnice među državama s najviše proizvedenih automobila po stanovniku. Rekorder je Slovačka. Na grafikonima koji prikazuju njihove parametre stupci strmoglavo lete uvis, samo Hrvatske na njima nema ili se jedva odmiče od nule. Sada se, međutim, otvara novo poglavlje, počinje nova era, događa se epohalni preokret: Slovenija, Slovačka i Republika Češka proizvodit će uskoro najviše na svijetu i strujom pokretanih automobila per capita. Hrvatska će se moći podičiti samo Rimčevom maloserijskom proizvodnjom električnih hiperautomobila.

Zašto je Hrvatska jedina ostala bez proizvodnje klasičnih automobila pokretanih dizelskim i benzinskim motorima s unutarnjim izgaranjem? Jasno je, velikoserijsku proizvodnju automobila nakon sloma komunističke diktature u središnju i istočnu Europu prenijeli su svojim investicijama i ekspertizom veliki zapadni proizvođači, najviše njemački Volkswagen, potom francusko-talijansko-američki Stellantis, južnokorejski Hyundai-Kia, japanska Toyota… Tražili su jeftinije, a iskusne i vješte industrijske radnike, niže lokacijske troškove, kvalitetnu i povoljnu lokalnu proizvodnju dijelova i opreme, kao i kupce automobila, lokalno tržište i dobre logističke okolnosti za izvoz. Ali iskoristili su i već postojeću proizvodnju iz vremena socijalizma, češku Škodu osnovanu davne 1859. ili rumunjsku Daciu koja je kooperaciju s Renaultom uspostavila još 1960. godine.

U međurepubličkoj podjeli poslova i industrijskih sektora SFR Jugoslavije izgradnja automobilskih tvornica Hrvatskoj, nažalost, nije pripala. Dobili su je Srbija u Kragujevcu u suradnji s Fiatom i Slovenija u Novom Mestu u suradnji s Renaultom. Nakon osamostaljenja Hrvatska tako nije imala “starih” tvornica koje bi stranci mogli privatizirati i uz koje bi mogli graditi nove, suvremene pogone, niti tradicije u serijskoj proizvodnji putničkih automobila, niti iskusnih i vještih radnika, a ni značajnije proizvodnje dijelova koja bi se u svijetu mogla izboriti za poslove finalnog sklapanja automobila.

Istražuju lokacije

Hrvatska nije zemljopisno “naslonjena” na Francusku ili Njemačku pa time prirodno i na njihove lokalne opskrbne lance (ali to nisu ni Slovenija ni Rumunjska pa im to ipak nije bio hendikep), a nije joj pomoglo ni to što ima morske luke pa bi proizvedene automobile u prekomorske zemlje sigurno lakše izvozila nego duboko na kontinentu kopnom “zarobljene” Slovačka, Češka ili Mađarska.

U posljednjih dvadesetak godina s vremena na vrijeme moglo se čuti kako skauti velikih europskih proizvođača obilaze Hrvatsku i istražuju lokacije i razne pogodnosti za gradnju tvornica i pokretanje serijske proizvodnje automobila za izvoz, ali nikada ništa od toga nije se ostvarilo. U pandemiji je proizvodnja automobila u regiji znatno pala, s četiri milijuna automobila na godinu na tri milijuna danas, pa su se interesi dodatno ohladili.

U zemljama središnje i istočne Europe pojavili su se i prigovori da automobilska industrija za zemlje u razvoju nije baš najpoželjnija jer njima dopadnu samo “srednji” rutinski dijelovi proizvodnog lanca s nižom dodanom vrijednošću, dok dijelove s većom zaradom – upravu, projektiranje, nabavu (na početku), kao i postprodukcijski marketing, održavanje, prodaju rezervnih dijelova i slično (na kraju lanca) – korporacije majke u najbogatijim zemljama zadržavaju za sebe.









Ipak, za razliku od Hrvatske, u Sloveniju, Mađarsku i Slovačku neprekidno dolaze i postojeći i novi proizvođači i grade svoju drugu, treću ili četvrtu tvornicu – ali sada više ne automobila s pogonom na fosilna goriva, nego automobila pokretanih elektromotorima. Štoviše, neke od najvećih korporacija namjeravaju u europskim tranzicijskim zemljama pokrenuti svoju glavnu proizvodnju električnih automobila. No u proizvodnji elektromotornih pogona i njihovu korištenju, na primjer u tramvajima i vlakovima, i hrvatski inženjeri i tehničari na tvorničkim trakama imaju i specijalističko znanje i veliko iskustvo i potrebne vještine. Možda revolucija u “elektrifikaciji” automobila za Hrvatsku ipak nije posve izgubljena?

E-pokretljivost u središnjoj i istočnoj Europi u niskom je startu već dulje od desetljeća: Volkswagen u Bratislavi proizvodi hibridni Touareg od 2010., a maleni e-up! od 2013. godine. No izrazito snažne poticaje dobila je 2020. godine donošenjem nove europske legislative za smanjivanje emisija CO2 iz automobila te fiskalnim potporama pri kupnji i registraciji novih električnih vozila.

Od 2019. do prve polovice 2021. broj čisto električnih, punjivih hibridnih i hibridnih automobila sa samo deset posto popeo se na gotovo polovicu (točnije, 45 posto) svih novoregistriranih automobila. U skoroj budućnosti taj će udjel samo rasti jer je Europska komisija 14. srpnja prošle godine predložila daljnje smanjenje emisije CO2 za automobile za 55 posto do 2030., a sto posto do 2035. godine.









To zapravo znači zabranu prodaje nakon 2035. novih benzinskih i dizelskih automobila, ali i strujom punjivih hibridnih i “običnih” hibridnih modela. Nakon toga brojni su se vodeći svjetski think-tankovi bacili na proučavanje mogućnosti za proizvodnju i tržišta električnih automobila, a uprave najvećih kompanija na planiranje postizanja zadanih ciljeva smanjenja emisije stakleničkih plinova iz auspuha.

Golema ulaganja

“Kako se čini, budućnost automobilskog sektora je električna, barem u Europi”, prva je rečenica opsežne studije Europske investicijske banke, Bečkog instituta za međunarodnu ekonomiju i Austrijske narodne banke pod naslovom “Punjenje baterija: Kako revolucija električnih vozila utječe na središnju, istočnu i jugoistočnu Europu” iz ožujka ove godine.

“2020./2021. počela je utrka velikih proizvođača za elektrifikaciju automobila”, u svojem Policy Briefu iz prosinca 2022. pod naslovom

“Automobilski sektor u EU-CEEC: izazovi i prilike” piše Savezno ministarstvo za rad i gospodarstvo Republike Austrije citirajući desetak drugih izvješća CLEPA-e, Europske komisije, EIB-a, MMF-a, OECD-a, PWC-a, UBS-a, WTO-a…

Specijalizirani bilten Transport & Environment Europske federacije za transport i okoliš iz 2021. predviđa da će Slovenija, Slovačka i Češka do 2030. proizvoditi najviše električnih automobila po stanovniku na svijetu. U lipnju 2022. Volvo Cars je objavio da će u Slovačkoj, na istoku zemlje, nedaleko od Košica, sagraditi svoju treću europsku tvornicu i da će ona biti specijalizirana za proizvodnju električnih automobila. Proizvodit će oko 250.000 auta na godinu i zapošljavati 3300 radnika, a stajat će 1,2 milijarde eura. Stellantis u proizvodnju devet novih električnih modela u Slovačkoj ulaže 180 milijuna eura.

U Češkoj, Škoda je u lipnju 2021. objavila svoju novu “Next Level – Skoda Strategy 2030.” i planira postati “electro-mobility hub” za cijelu regiju. U prvoj polovici 2022. Škoda je proizvela oko 34.000 “čisto” električnih i punjivih hibridnih automobila, koji su činili jednu desetinu njezine ukupne produkcije. Istodobno je Hyundai Motor u Slovačkoj proizveo oko 30.000 ili 18 posto ukupnog broja svojih e-automobila.

U Mađarskoj, Audi Hungaria od 2018. proizvodi pogonski sklop za svoj Audi e-tron quatro, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary pokrenuo je proizvodnju posve električnih automobila u listopadu 2021., a BMW-ova mađarska tvornica počet će isporučivati električna vozila u 2025. godini. Poljska je lider u proizvodnji električnih kombija i autobusa, a 2020. poljska je vlada objavila plan za gradnju tvornice za proizvodnju električnih automobila pod robnom markom Izera.

Rumunjska Dacia predstavila je svoj potpuno električni automobil Dacia Spring još prije dvije godine, ali on se neće proizvoditi u Rumunjskoj, nego u Shiyanu u Kini. No zato je Ford Romania najavio ulaganje 300 milijuna dolara u Rumunjskoj. U Sloveniji, Revoz u Novom Mestu već proizvodi Renault Twingo Electric, koji čini trećinu njegove ukupne proizvodnje. Električni automobili već čine oko 40 posto svih koje Slovenija izvozi.

Instrument za oporavak

Samo iz Hrvatske o velikoserijskoj proizvodnji električnih osobnih vozila (više od 10.000 na godinu) nema nikakvih vijesti, ni iz industrije ni iz državnih struktura. Na europskoj karti proizvođača automobila s elektromotornim pogonom Hrvatska je jedna velika praznina (slično je i s Grčkom, Bugarskom i Portugalom). Jedino što se u svjetskim vijestima i literaturi iz Hrvatske može naći je Rimac. Netko bi mogao očekivati neku zanimljivu novost s elektrotehničkih i strojarskih fakulteta, možda iz zagrebačkog Končara ili barem iz njegova Instituta za elektrotehniku. No Končarov je doprinos elektromobilnosti u tramvajima i vlakovima toliko izvanredan da od njega zaista ne treba tražiti još i angažman u e-automobilima.

Ako je ignoriraju automobilski divovi i kad nema vlastite, Hrvatska bi se jače trebala uključiti u europsku industrijsku politiku koja se napokon odlučila odmaknuti od horizontalnih poticajnih mjera. Nove europske inicijative uključuju Europski zakon o kritičnim sirovinama, Europski zakon o čipovima te Važne projekte od zajedničkog europskog interesa (eng. kratica je IPCEI) u području mikroelektronike, baterija i tehnologije vodika, što bi sve trebalo pomoći automobilskoj industriji i njezinim opskrbnim lancima. I Instrument za oporavak i otpornost (RFF) podupire digitalnu i zelenu tranziciju s 37 posto novca rezerviranog za zelene investicije.

“Tijekom proteklih 30 godina zemlje članice Europske unije iz srednje i istočne Europe profitirale su na širenju proizvodnje automobila u zemlje u razvoju i uključile su se u globalne, osobito njemačke opskrbne lance”, zaključuje svoju analizu Savezno ministarstvo za rad i ekonomiju Republike Austrije.

“E-revolucija je započela 2020. godine i države regije tada su prilično dobro startale, kako u proizvodnji akumulatora (u Mađarskoj i Poljskoj), tako i u proizvodnji automobila (Slovačka i Slovenija). Međutim, problemi s elektrifikacijom su golemi, i zemlje srednje, istočne i jugoistočne Europe moraju ići ukorak s novim trendovima i potruditi se da ne zaostanu.” Na Hrvatsku se to odnosi više nego na ijednu drugu zemlju u regiji.