POGORŠALA SE SITUACIJA U SPLITU: ‘Stiže nam pomoć, 47 osoba je na respiratoru. Radit ćemo hitne operacije, elektivni zahvati će biti odgođeni’

Autor: Dnevno.hr

Splitski KBC trenutno zbrinjava najviše covid pozitivnih pacijenata do sada, na Klinici za infektologiju ih je 208 od kojih je 47 na respiratoru.

Zato je na lokaciji Križine iseljen još jedan odjel koji je prenamijenjen u dio covid bolnice.

Šef Klinike za infektologiju Ivo Ivić već je ranije upozoravao na ‘eksploziju’ covid-19 zaraženih pacijenata koja dolazi nakon nesmetanih okupljanja tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana.

Ravnatelj KBC-a Split Julije Meštrović zbog pogoršanja situacije održava press konferenciju.

“47 je ljudi na respiratoru, pretežna onih koji nisu su na kisiku, neki su bolesnici životno ugroženi. Ovako veliki broj bolesnika u bolnici zahtjeva dodatni angažman, morali smo osigurati dodatne prostore na Križinama, jedna naša klinika se premjestila, dijelom radi na Križinama, drugim na Firulama, imamo unaprijed pripremljene planove, svi su prostori opremljeni kisikom. Sve je urađeno jučer tijekom dana, no uvijek je nedostatak isti, a to je osoblje i na prvom mjestu medicinske sestre. Opet smo ih organizirali, radit će dodatno koliko bude trebalo. Sve to nije dovoljno, obavijesti sam i Ministarstvo, izravno smo se dogovarali, u Split stiže pomoć od osam medicinskih sestara izvan Splita i 10 sestara iz našeg doma zdravlja, hvala ministru na brzoj reakciji i popuni tih mjesta. Očekujem da će sve funkcionirati kako treba i da će naši bolesnici dobiti sve potrebno, ponavljam, 47 je na respiratoru što zahtjeva dodatno educirano osoblje. Istodobno moramo skrbiti o ostalim bolesnicima jer imamo tu obvezu. Nažalost u ovim okolnostima operacijski program ponovno mora biti reduciran, morat ćemo raditi hitne operacije, održavati onkološki program, svi ostali elektivni zahvati morat će biti odgođeni. Osim kirurškog programa sve naše službe morat će smanjivati svoje programe neugrožavajući uslugu svakome”, rekao je ravnatelj.

Navodi, imaju problema i sa zaraženim osobljem. Sve to ima posljedice na ukupni rad bolnice, rekao je osvrnuvši se na veliki broj bolesnika.

“KBC Split ima posebnu okolnost jer istovremeno moramo skrbiti o bolesnicima s covidom i svim ostalima, i o djeci, odraslima, kirurškim, te onima sa zaraznim bolestima. Nemamo drugu bolnicu koja bi bila odvojena. Odajem priznanje svim djelatnicima koji skoro dvije godine uporno rade za naše bolesnike. Da toga nema, ne bismo izdržali”.

Dolaze većinom mlađe osobe, jesu li one hospitalizirane, je li se smanjila dobna granica hospitaliziranih?









“Hospitalizirali smo ukupno četvero djece s infekcijom covida-19. Nisu teške kliničke slike, no morali su u bolnicu. Hospitalizirani su ljudi starije životne dobi no prosječna životna dob je osam godina niža nego u prvom valu”.

Kako se razlikuju kliničke slike?

“Ozbiljnija je situacija, u prvom valu smo primali i asimptomatske bolesnike, a sada samo one koji imaju kliničke slike koje trebaju hospitalizaciju. U tome je velika razlika u odnosu na ono stanje. Sustav u svim okolnostima funkcionira besprijekorno, svi bolesnici primaju što im treba”.

Je li ovo posljedica zaraze omikronom ili se radi o delti?









“Moguće je jedno i drugo, bilo je riječi da omikron neće izazvati istu kliničku sliku i težinu kao u nekoga mlađe životne dobi i cijepljen nego starije životne dobi i necijepljen”, rekao je ravnatelj KBC Split.